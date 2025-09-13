Una actividad de tenis en Santa Marta de Tormes

Salamanca

Esta es la completa oferta deportiva con 13 disciplinas disponibles para el nuevo curso en Santa Marta de Tormes

Los interesados en cualquiera de estas clases podrán obtener más información y contactar a través de los teléfonos y correos que aparecen en el cartel para cada deporte.

El Ayuntamiento de Santa Marta a través de la concejalía de Deportes ha presentado la oferta deportiva para este nuevo curso que incluye 13 disciplinas que se podrán practicar a lo largo de la temporada 2025/2026 en las diferentes instalaciones con las que cuenta el municipio.

“Cada año nos adaptamos a las necesidades de los usuarios a través de quienes conocemos las preferencias deportivas de la población. Además, gracias al trabajo constante del Ayuntamiento, contamos con unas instalaciones que facilitan la práctica de casi cualquier disciplina deportiva y podemos permitirnos una oferta amplia y variada”, explicó el responsable del área, Jorge Valiente.

La nueva rotonda que da acceso a las urbanizaciones de Santa Marta ya funciona a pleno rendimiento

Las actividades de la piscina municipal están abiertas a todas las edades, mientras que la Escuela de Tenis está dirigida a personas nacidas en el año 2022 o antes. La Escuela de Judo, por su parte, permite la inscripción de niños a partir de los 3 años.

Oferta deportiva de Santa Marta de Tormes

También se ofertan clases de patinaje para adultos y para niños que deberán haber nacido en el 2021 o antes. En el caso de las clases de kickboxing, los participantes deberán haber nacido en el 2020 o antes, al igual que en el caso de las clases de tenis de mesa.

El alcalde, David Mingo, y la concejal Marta Labrador

En la Escuela de Fútbol Sala pueden formalizar la inscripción los nacidos entre el 2008 y el 2021, en la Escuela de Baloncesto los nacidos del 2010 al 2019 y en la Escuela de Gimnasia Rítmica las inscripciones se reservarán a los nacidos entre el 2011 y el 2022.

Para formar parte de la Escuela de Fútbol Chupetines será necesario haber nacido en los años 2020 y 2021 y para la Escuela de Balonmano, del 2014 al 2018, mientras que quienes quieran formar parte de la Escuela de Atletismo deberán haber nacido al menos en 2020. A estas disciplinas se suma además la gimnasia de mantenimiento para mayores.

