Esta es la completa oferta deportiva con 13 disciplinas disponibles para el nuevo curso en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta a través de la concejalía de Deportes ha presentado la oferta deportiva para este nuevo curso que incluye 13 disciplinas que se podrán practicar a lo largo de la temporada 2025/2026 en las diferentes instalaciones con las que cuenta el municipio.

“Cada año nos adaptamos a las necesidades de los usuarios a través de quienes conocemos las preferencias deportivas de la población. Además, gracias al trabajo constante del Ayuntamiento, contamos con unas instalaciones que facilitan la práctica de casi cualquier disciplina deportiva y podemos permitirnos una oferta amplia y variada”, explicó el responsable del área, Jorge Valiente.

Las actividades de la piscina municipal están abiertas a todas las edades, mientras que la Escuela de Tenis está dirigida a personas nacidas en el año 2022 o antes. La Escuela de Judo, por su parte, permite la inscripción de niños a partir de los 3 años.

Oferta deportiva de Santa Marta de Tormes

También se ofertan clases de patinaje para adultos y para niños que deberán haber nacido en el 2021 o antes. En el caso de las clases de kickboxing, los participantes deberán haber nacido en el 2020 o antes, al igual que en el caso de las clases de tenis de mesa.

En la Escuela de Fútbol Sala pueden formalizar la inscripción los nacidos entre el 2008 y el 2021, en la Escuela de Baloncesto los nacidos del 2010 al 2019 y en la Escuela de Gimnasia Rítmica las inscripciones se reservarán a los nacidos entre el 2011 y el 2022.

Para formar parte de la Escuela de Fútbol Chupetines será necesario haber nacido en los años 2020 y 2021 y para la Escuela de Balonmano, del 2014 al 2018, mientras que quienes quieran formar parte de la Escuela de Atletismo deberán haber nacido al menos en 2020. A estas disciplinas se suma además la gimnasia de mantenimiento para mayores.

Los interesados en cualquiera de estas clases podrán obtener más información y contactar a través de los teléfonos y correos que aparecen en el cartel para cada deporte.