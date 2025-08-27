Santa Marta amplía su proyecto de seguridad: cuatro nuevas cámaras elevan a 39 el sistema de control de tráfico

El Ayuntamiento de Santa Marta ha dado un nuevo paso en su proyecto de refuerzo de la seguridad en el municipio con la instalación de cuatro nuevas cámaras de control de tráfico.

Los dispositivos se han colocado en puntos estratégicos del entorno de las urbanizaciones Los Sauces, Almendares y Los Olivos, en concreto, dos en la calle Juan El Jardinero y otros dos en la calle Los Olivos.

Con esta actuación, el número total de cámaras en el municipio asciende a 39, distribuidas entre siete núcleos de población. El proyecto se puso en marcha en 2020 y ha supuesto hasta la fecha una inversión cercana a los 300.000 euros.

El alcalde, David Mingo, recordó que se trata de una iniciativa demandada por los propios vecinos: “Poco a poco seguimos avanzando en un proyecto que se inició hace cinco años, con el compromiso de este Ayuntamiento con los ciudadanos que reclamaban más seguridad, un objetivo que esperamos cumplir al cien por cien de forma paulatina prestando especial atención a las zonas más transitadas del pueblo”.

Distribución de las cámaras en Santa Marta

Además de las cuatro recién instaladas, la urbanización La Fontana cuenta con 13 dispositivos, Valdelagua y Villas de Valdelagua suman cinco cada una, Aldebarán dispone de siete y Átyka de tres.

El despliegue también ha llegado a la calle Norte y a la calle Ávila, donde se han colocado dos cámaras adicionales.

El Ayuntamiento subraya que el plan seguirá ampliándose de manera progresiva hasta cubrir más zonas del municipio, con la vista puesta en reforzar la seguridad en las áreas más transitadas y en los accesos principales.