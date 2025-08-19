Un trabajador sufre heridas en la cara tras perforar una tubería de gas en una obra de Santa Marta

Un escape de gas registrado en la mañana de este martes ha generado momentos de tensión en la calle Lago de Santa Marta de Tormes.

Todo ocurrió durante unas obras de actualización de canalizaciones, cuando el operario de una máquina excavadora perforó accidentalmente tanto una tubería de riego como una de gas.

El incidente, que se produjo en torno a las 10:00 horas, provocó una importante fuga de gas que obligó a desplegar un dispositivo de emergencia.

Hasta la zona se trasladaron de inmediato efectivos de la Policía Local de Santa Marta, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación y personal técnico de la empresa suministradora, que procedieron al corte del suministro.

Uno de los trabajadores, de 36 años de edad, sufrió una leve quemadura en la cara a causa del escape, por lo que fue atendido en el lugar por personal sanitario.

Según confirmaron fuentes policiales a este diario, el hombre se encuentra en buen estado, no ha sido necesario su traslado al hospital y la atención fue meramente preventiva.

Mientras los bomberos trabajaban en el achique de agua de la tubería de riego para facilitar la reparación del conducto de gas, el entorno quedó acordonado por los agentes como medida de precaución.