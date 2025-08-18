Alerta en el Lago de Sanabria: desalojados los cámpines y cerrados los accesos por el fuego en Porto

El incendio de Porto mantiene en vilo a toda la comarca sanabresa y continúa activo en nivel Índice de Gravedad Potencial 2. La situación ha obligado a la Junta de Castilla y León a lanzar una alerta masiva ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de doce localidades del entorno del Lago de Sanabria, instando a la población a prepararse para una posible evacuación.

El mensaje advierte de "grave peligro por incendio forestal" y pedía evitar actividades al aire libre, utilizar la carretera únicamente en sentido de salida y acudir al centro de transportes de Benavente en caso de necesitar albergue.

La alerta se ha dirigido en concreto a los pueblos de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrales, Galende, Quintana de Sanabria, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

Mensaje enviado por la Junta a través de ES-Alert

El Cecopi ha ordenado además el desalojo de todos los cámpines de la zona y el cierre de la carretera ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria hasta Porto, en Rabanillo. Desde la Junta se recomienda a la población no acercarse a ninguna de las localidades conectadas por esta vía.

Aún así, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha explicado que "la localidad de Porto está asegurada". También ha confirmado que se ha diseñado un plan específico de actuación con medios aéreos y terrestres durante toda la jornada y que se seguirá utilizando el Lago de Sanabria para abastecer a los aviones.

Fernando Prada ha detallado además que los vecinos de Porto, que habían sido realojados en Puebla de Sanabria, han podido regresar tras levantarse los cortes de las carreteras ZA-101 y ZA-102.

Pero, el delegado territorial pide la máxima colaboración ciudadana y que se sigan "en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil", ya que cualquier imprudencia "pone en riesgo tanto a los vecinos como a los integrantes del operativo".

Molezuelas y Porto

En paralelo, el incendio de Molezuelas de la Carballeda permanece controlado en la parte de Zamora, con los medios pendientes de evitar reproducciones tanto en el perímetro como en el interior de la zona quemada.

También está controlado el fuego de Puercas de Aliste, mientras que el de Mahíde se encuentra perimetrado tras la intervención conjunta de bomberos de la Diputación, de Zamora y de la Junta de Castilla y León.