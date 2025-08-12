La nueva rotonda de acceso a las urbanizaciones de Santa Marta ya está al 100% operativa

La nueva rotonda que da acceso a las urbanizaciones de Santa Marta ya funciona a pleno rendimiento

El Ayuntamiento de Santa Marta del Tormes (Salamanca) ha comunicado este martes que la nueva rotonda de acceso a las urbanizaciones de Almendares, Los Sauces y Los Olivos ya está al 100% operativa después de que haya dado por finalizadas las obras.

La nueva infraestructura se ubica en la intersección de la carretera de Madrid y la calle Juan 'El Jardinero' y pretende reforzar la seguridad vial en dichas zonas residenciales.

La inversión total para su construcción ha sido de 43.500 euros por parte del Ayuntamiento, sufragados con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León que, en la convocatoria del año pasado, concedió a Santa Marta una subvención total de 280.110 euros para ejecutar 10 proyectos.

Según ha explicado el alcalde del municipio, David Mingo, con la rotonda se ha "minimizado los peligros que existían hasta ahora, ya que el acceso a estas tres zonas residenciales se encontraba en una recta, con el consiguiente exceso de velocidad de algunos vehículos".

"Por otro lado, con esta obra también logramos que el autobús metropolitano llegue hasta estas urbanizaciones dando servicio a sus más de 180 vecinos", ha precisado.

La infraestructura cuenta con 18 metros de diámetro y una isleta central de ocho metros que está delimitada con un bordillo de hormigón que los vehículos de grandes dimensiones como autobuses y camiones pueden remontar a la hora de hacer las correspondientes maniobras, quedando el centro de la isleta ligeramente sobreelevado.

Asimismo, han instalado una columna central de triple luminaria con tecnología led para asegurar la visibilidad. Respecto a la señalización, se ha retirado la antigua para instalar las nuevas señaléticas que indican la existencia de la nueva rotonda.

Esto incluye la eliminación del espejo que ya carece de sentido y el cambio de las señales que indican las urbanizaciones y que dan la bienvenida al municipio al encontrarse estas últimas en un avanzado estado de deterioro por la exposición continuada al sol.

Por último, para dar continuidad al carril bici, se prevé que sea necesario la ampliación de las cunetas existentes.