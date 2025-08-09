Santa Marta invierte 123.000 euros para acabar con las continuas averías de la red de agua en Villas de Valdelagua

El Ayuntamiento de Santa Marta ha iniciado las obras para renovar parcialmente la red de abastecimiento de la urbanización Villas de Valdelagua. La inversión asciende a 123.423 euros, que se financiarán con cargo al remanente de tesorería municipal.

Los trabajos se concentran en las calles Lago y Carpa, así como en sus conexiones con las calles Tenca, Barbo y Truchas y en la avenida Prado Pocito. El objetivo es sustituir las tuberías antiguas para mejorar el suministro de agua en la zona.

El alcalde, David Mingo, explicó que esta intervención "da respuesta a las demandas de los vecinos de esta zona residencial, que en los últimos años se veían afectados por continuas averías". El regidor ha explicado también que estas se "zanjarán con esta modernización de la red".

Mingo destacaba además que la actuación es "un paso más hacia la renovación total del abastecimiento de la urbanización", y señaló que se trata de "un proyecto prioritario que se debe ejecutar de forma progresiva".

Los operarios están procediendo a la demolición del pavimento para extender arena que permita asentar las nuevas tuberías. También se están instalando válvulas, desagües, acometidas, hidrantes y otros elementos complementarios.

Una vez colocadas las nuevas tuberías y accesorios, se conectarán con las redes existentes. Finalmente, se repondrá el firme en los tramos de calle afectados por las obras para restablecer la circulación y el uso habitual.

La red de abastecimiento de Villas de Valdelagua parte del depósito situado en la calle Lago, que se alimenta a su vez de los depósitos generales cercanos al camino de Calvarrasa.

La red es de tipo ramificado, con ramales que nacen en la calle Lago y terminan en los entronques de las calles de la urbanización.