Santa Marta contará con 27 nuevas viviendas para jóvenes: tendrán dos dormitorios y 65 metros cuadrados

La parcela en la que se construirán las viviendas para jóvenes en Santa Marta

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha adjudicado las obras para la construcción de 27 viviendas en bloque acogidas al régimen de Protección Oficial.

Unas casas que están destinadas a los jóvenes por un importe total de 4.530.745 euros. Se trata de una obra que tiene un plazo de ejecución de 18 meses y que se prevé que comience antes de finalizar el año.

Las viviendas estarán a disposición de la población en, aproximadamente, un año y medio. Los pisos saldrán a la venta con un precio reducido del 20%. Una medida que como explica el alcalde de Santa Marta, David Mingo, es una "solución para los jóvenes" que, por lo general, tienen "dificultades para ajustar su economía a los precios del mercado".

En cuanto a las viviendas, se construirán en una parcela ubicada en la Avenida de La Serna, cedida al propio Ayuntamiento de Santa Marta. Constan de dos dormitorios y dos baños distribuidos en una superficie útil de 65 metros cuadrados.

"Es nuestra obligación como Ayuntamiento facilitar este tipo de proyectos en el municipio. No solo porque es importante para nosotros consolidar población sino porque, en la medida de nuestras capacidades, urge dar soluciones para el acceso a la vivienda", explicaba el regidor.

Además del condicionante de edad, para acceder a las viviendas, desde el Consistorio establecerán una serie de requisitos a través de unas bases que publicarán próximamente.