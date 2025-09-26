Herido un joven de 30 años tras ser atropellado en Salamanca
La víctima ha sido atendida por una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias de Sacyl y se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Un joven de unos 30 años resultó herido este viernes tras sufrir un atropello a la altura del número 20 de la avenida Alfonso VI de Salamanca, junto a la plaza de toros de La Glorieta. El incidente ha tenido lugar hacia las 16:54 horas, cuando el joven fue golpeado por un turismo.
El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico, a fin de atender al joven herido que, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraba consciente aunque con dolor en un hombro y erosiones en el brazo.