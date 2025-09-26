Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Salamanca

Herido un joven de 30 años tras ser atropellado en Salamanca

La víctima ha sido atendida por una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias de Sacyl y se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Un joven de unos 30 años resultó herido este viernes tras sufrir un atropello a la altura del número 20 de la avenida Alfonso VI de Salamanca, junto a la plaza de toros de La Glorieta. El incidente ha tenido lugar hacia las 16:54 horas, cuando el joven fue golpeado por un turismo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha informado de que hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, a fin de controlar la circulación en la zona, así como miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico, a fin de atender al joven herido que, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraba consciente aunque con dolor en un hombro y erosiones en el brazo.