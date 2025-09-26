Rescatado en helicóptero un parapentista herido tras sufrir un accidente al intentar despegar en Arcones

Un hombre de 64 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente al intentar despegar con un parapente en el municipio segoviano de Arcones.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 11:48 horas que solicitaba asistencia para un hombre que había resultado herido cuando realizaba maniobras de despegue en la zona de Las Berrocosas, en el término municipal de Arcones.

Los alertantes explicaban que el hombre se había golpeado en el pecho con una roca y se encontraba consciente.

El 112 ha comunicado el incidente al Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinarlo, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Además, se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

Asimismo, desde el 112 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil COS y a los Bomberos de Segovia.

El helicóptero del Grupo de Rescate ha llegado a la zona donde estaba la persona herida, y ha tomado tierra para permitir la bajada de los dos rescatadores. Estos han colaborado con el personal sanitario del helicóptero medicalizado, que ha llegado a la zona, en la inmovilización y porteo del herido hasta la aeronave sanitaria.

Posteriormente, el helicóptero de Sacyl ha trasladado al herido al hospital de Segovia.