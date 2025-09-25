Cuatro sanitarios se quedan atrapados en un ascensor en Benavente: rescatados por los bomberos

Los Bomberos de Benavente han rescatado a cuatro sanitarios que habían quedado atrapados en un ascensor en la avenida Luis Morán. El suceso ocurrió a las 17:26 horas y la intervención se desarrolló en coordinación con el 112 y la Policía Local. La rápida actuación permitió liberar a los afectados sin que se produjeran daños personales.

Además, a las 19:10 horas, los Bomberos fueron requeridos por la Policía Local tras detectarse un derrame de líquidos en la vía pública. El incidente se produjo en la confluencia de las calles Las Eras, San Antón Viejo y Tejares.

Un vehículo había vertido fluido en la calzada y para neutralizarlo se aplicó sepiolita, asegurando la seguridad vial. La intervención concluyó a las 19:33 horas.

Ocupación de vivienda

La Policía Local de Benavente también tuvo que actuar a las 10:21 horas en la Cuesta del Hospital, ya que un vehículo se había desplazado por no tener correctamente activado el freno de mano e impactó contra una papelera. El turismo estaba mal estacionado en un paso de peatones y su propietario fue denunciado tras personarse en el lugar.

Coche con el freno de mano mal puesto

En otro servicio, la Policía Local colaboró con la Guardia Civil en un intento de ocupación de vivienda. El aviso correspondía a un piso en el que ya se había intervenido con anterioridad. La Guardia Civil asumió las diligencias.

Por la tarde, a las 16:56 horas, los agentes de la Policía Local intervinieron en un conflicto vecinal en una vivienda alquilada. Los efectivos actuaron como mediadores entre los inquilinos con el fin de resolver las desavenencias.