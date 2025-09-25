Investigan a una conductora tras huir del accidente en el que murió una motorista en Valladolid: se enfrenta a cárcel

La Guardia Civil ha investigado a una mujer que estaba implicada en un accidente en el que murió una motorista en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y huyó del lugar tras el siniestro.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre, en la ronda VA-30, a las 13:13 horas, cuando se registró una llamada solicitando asistencia para una motorista tras una colisión por alcance en el kilómetro 20.

Gracias a la colaboración ciudadana, además de un estudio pormenorizado de los datos y registros disponibles, la Guardia Civil descubrió que durante el desarrollo de los hechos participó un tercer vehículo que estaba parado en el margen derecho, con su conductora en la calzada.

Sin embargo, esta, tras la ocurrencia del siniestro regresó a su vehículo inmediatamente y se marchó del lugar de los hechos de forma apresurada.

Los agentes, tras las gestiones realizadas, procedieron a la investigación por el supuesto abandono del lugar del accidente en el que falleció la motorista.

Desde la Guardia Civil han recordado la obligación legal de quedarse en el lugar hasta la llegada de los efectivos de emergencia, además de facilitar todos los datos que sean necesarios al resto de los implicados con el objetivo de facilitar los trámites.

El quebrantamiento de ello conlleva la comisión de un presunto delito de abandono del lugar del accidente que puede conllevar una pena de cárcel de hasta cuatro años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores entre seis meses y cuatro años, según el artículo 382 bis del Código Penal.