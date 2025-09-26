Encuentran muerto a un joven desaparecido en un pinar de Montemayor de Pililla

El cuerpo sin vida de un joven de 29 años que llevaba desaparecido desde el pasado martes, 23 de septiembre, ha sido encontrado este viernes por la mañana en un pinar cercano al municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla.

Fuentes de la Policía Nacional, que se encuentra investigando los hechos, han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que los padres del joven fallecido "habían presentado una denuncia" por su desaparición y de que el cadáver ha sido encontrado en la mañana de este viernes en el pinar.

Según han concretado esas mismas fuentes, se ha levantado el protocolo judicial y la Policía Nacional se encuentra a la espera de que el forense determine las causas de la muerte.