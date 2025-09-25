Un herido tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana con su vehículo en Tiedra
El 112 Castilla y León ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico, a Sacyl y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid.
Un hombre ha resultado herido en la mañana de este jueves tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana con su vehículo en el municipio vallisoletano de Tiedra.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 10:11 horas que alertaba de la salida de vía de un turismo que había dado varias vueltas de campana en el kilómetro 211 de la A-6, en el municipio vallisoletano de Tiedra, sentido A Coruña, con un hombre herido.
El 112 ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Sacyl. Además, se ha avisado a los Bomberos de la Diputación de Valladolid porque no sabían si podrían sacar a la víctima del vehículo sin dificultad. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar.