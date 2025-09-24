Un herido con quemaduras e intoxicación y dos bomberos atendidos en el incendio de una nave en Ciudad Rodrigo

Varias personas observan el incendio de la nave para vehículos agrícolas en Ciudad Rodrigo (Salamanca)) Vicente Ical

Un hombre de 40 años ha resultado herido por quemaduras e intoxicación por humo en el incendio de una nave de vehículos agrícolas de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Los hechos, según ha comunicado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, ha ocurrido en torno a las 22:02 horas de este pasado martes, en la calle Herreros del citado municipio.

Han sido varias llamadas las que han informado al 112 de que se había originado el incendio y un hombre había resultado herido.

Incendio en una nave para vehículos agrícolas en Ciudad Rodrigo (Salamanca) Vicente Ical

El aviso se ha trasladado al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil de Salamanca, a la Policía Local, al servicio de Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Ya en el lugar los servicios sanitarios han atendido a la víctima, que ha sido posteriormente evacuada en UVI móvil hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Dos bomberos han tenido que ser atendidos en el incendio en Ciudad Rodrigo Vicente Ical

Además, otros dos bomberos han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios, siendo dados de alta en el mismo lugar.