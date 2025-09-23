Buscan a un hombre de 80 años desaparecido de la residencia de ancianos de Tábara

La Guardia Civil de Zamora ha alertado de la desaparición de Manuel C.A., un hombre de 80 años residente de la residencia de ancianos de Tábara al que se le ha perdido la pista sobre las 20:35 horas de este martes, 23 de septiembre.

Según informa la Benemérita, se trata de un hombre de 1,65 metros de altura, pelo blanco y complexión delgada, que en el momento de su desaparición llevaba una chaqueta de vestir color beige, una camisa de cuadros azules y grises, un pantalón oscuro y zapatos marrones.

Nada más conocerse su pérdida, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha establecido un dispositivo de búsqueda DByLDES en el que participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la USECIC, el equipo Pegaso y una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, estando prealertadas otras unidades.

Al mando del dispositivo y como responsable de su coordinación, se encuentra el Sargento Comandante de Puesto de Tábara.

Cabe recordar que este es el segundo dispositivo de búsqueda que activa la Guardia Civil de Zamora en las últimas horas, pues en la tarde de ayer hizo lo propio con motivo de la desaparición de Antonio.

Un hombre de 63 años que no ha regresado a su domicilio desde este lunes por la tarde y cuyo coche, un Peugeot 307 rojo con matrícula 7405 DTG, fue visto por última vez en la zona de Carbellino de Sayago.