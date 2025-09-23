Herida una adolescente de 17 años tras ser atropellada cuando iba al instituto en Salamanca
La joven ha sido trasladada por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de la capital salmantina.
Más sucesos: El incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios
Noticias relacionadas
- Un choque entre turismos en el cruce de acceso al aeropuerto en Machacón deja a dos mujeres heridas
- El incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios
- Se hacía pasar por falso revisor para estafar a mayores: un policía frustró su último intento a una mujer en silla de ruedas
Una adolescente de 17 años ha resultado herida este martes tras ser atropellada cuando iba al instituto en Salamanca. El atropello ha tenido lugar a las 8:05 horas en la calle Colombia, número 42, frente al instituto Fernando de Rojas de la capital salmantina.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de que una joven de 17 años había resultado golpeada por un turismo mientras cruzaba un paso de cebra. El 112 ha avisado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.
La joven ha sido trasladada por una ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de la capital salmantina.