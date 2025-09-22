Se hacía pasar por falso revisor para estafar a mayores: un policía frustró su último intento a una mujer en silla de ruedas

Agentes de la Policía Nacional de León han detenido en la ciudad a un hombre de 45 años que está acusado de cometer numerosas estafas a personas mayores, principalmente mujeres, con el método del “falso revisor”.

Una investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comisaría Provincial de León y culminó gracias a la intervención de un agente, que fuera de servicio detectó un nuevo intento de estafa en pleno centro de la ciudad a una mujer en silla de ruedas.

Una intervención decisiva

Era el pasado viernes, a las 12:50 horas, un agente vestido de paisano observó en la avenida Ordoño II a un individuo que, portando una carpeta azul, hablaba con una mujer en silla de ruedas.

Al sospechar de la situación y conocer la existencia de denuncias recientes por este modus operandi, el funcionario trató de identificarlo.

El presunto estafador huyó a la carrera, pero finalmente fue interceptado tras una persecución por varias calles del centro y detenido en la confluencia de Burgo Nuevo con la calle de la Comisaría Provincial.

Modus operandi

El detenido se hacía pasar por técnico del gas, empleado de compañías eléctricas o trabajador municipal para ganarse la confianza de las víctimas.

Alegaba la necesidad de realizar revisiones obligatorias y exigía pagos inmediatos en efectivo, que oscilaban entre 100 y 800 euros.

En ocasiones acompañaba a las víctimas a cajeros automáticos o aprovechaba un descuido para sustraer joyas y relojes.

Hasta el momento se le atribuyen al menos 20 hechos denunciados, tres en grado de tentativa, con un perjuicio económico estimado en 7.968 euros, además de objetos de valor sustraídos.

El individuo tomaba diversas precauciones para dificultar su identificación, como usar gafas en el interior de los domicilios o interrumpir llamadas cuando las víctimas trataban de contactar con familiares.

Situación judicial

El detenido ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de León, que ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.