El incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada moviliza a Bomberos, Policía y sanitarios

Eran las 20:34 horas de la tarde de este lunes, 22 de septiembre, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibía una llamada que avisaba de un incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada, en la Carretera Puebla de Sanabria, 30.

El 112 ha informado a este periódico de que se trata de una zona abandonada y que, por suerte, no había nadie en el interior de dicho bloque.

Así lo apuntaba también la persona que ha realizado la llamada al 112 que ha avisado a la Policía Municipal y Bomberos de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía.

También, Emergencias Sanitarias, ha enviado una ambulancia en preventivo, pero, por suerte, todo ha quedado en un susto.