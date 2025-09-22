Un choque entre turismos en el cruce de acceso al aeropuerto en Machacón deja a dos mujeres heridas
Una herida tenía dolor en el pecho y otra se quejaba de molestias en la espalda.
Dos personas han resultado heridas tras una colisión entre turismos en Machacón (Salamanca), que se ha producido a las 20:26 horas de esta tarde de lunes, 22 de septiembre, como han informado fuentes del Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido en la carretera N-501, concretamente en el kilómetro 79, y en el cruce de acceso al aeropuerto.
Los acertantes informaban de las dos mujeres heridas, una de 58 años con dolor en el pecho y otra de 46 que se quejaba de dolor en la espalda.
Han sido avisados la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl que han enviado asistencia al lugar.