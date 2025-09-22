El Ayuntamiento de Salamanca reconocerá a nueve emblemáticas tiendas en la III Semana del Comercio

El concejal de Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, durante la presentación de la III Semana del Comercio, este lunes

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la III Semana del Comercio con el reconocimiento a nueve emblemáticos comercios de la ciudad.

El concejal de Comercio, Pedro Martínez, ha presentado este lunes esta nueva edición de la iniciativa municipal que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 4 de octubre con el objetivo de “impulsar el comercio local, dando a conocer los productos y servicios que se ofrecen, poner en valor su actividad, conseguir nuevos clientes o modelizar a los de siempre”.

Durante la Semana del Comercio, una carpa itinerante recorrerá todos los barrios de la ciudad.

En ella, además de recibir información sobre el programa SALdeCompras, la forma de participar, detalles sobre la nueva app, o de informar a vecinos y comerciantes sobre las ventajas de comprar en el comercio de proximidad, también se obsequiará a los usuarios que realicen compras en los comercios adheridos a SALdeCompras durante estos días.

Asimismo, en dicha carpa también se podrán canjear entradas para el concierto de Manuel Turizo (entrada doble por compras acumuladas de 250 euros o más en al menos dos comercios diferentes), el Ballet El Lago de los Cisnes y Luli Pampín (entrada individual por compras acumuladas de 150 euros o más en al menos dos comercios diferentes).

Todo ello por compras realizadas en establecimientos adheridos a SALdeCompras durante la Semana del Comercio. Todo ello sujeto a disponibilidad de existencias.

El lunes, 29 de septiembre, la carpa estará ubicada frente al CMI Victoria Adrados (de 11 a 14 horas) y en el parque Lunes de Aguas (de 17 a 20 horas).

El martes, 30 de septiembre, estará frente al Centro de Salud Garrido Norte (de 11 a 14 horas) y en la avenida de Federico Anaya (de 17 a 20 horas). El miércoles, 1 de octubre, estará ubicada en la puerta de acceso al Mercado de San Juan (de 11 a 14 horas) y en la Puerta de Zamora (de 17 a 20 horas).

El jueves, 2 de octubre, estará frente al Centro de Salud Alfonso Sánchez Montero, en Pizarrales (de 11 a 14 horas) y en el parque Picasso (de 17 a 20 horas).

El viernes, 3 de octubre, se ubicará junto al monumento al Empresario (de 11 a 14 horas) y en el paseo de Carmelitas, junto a la iglesia de Santa María del Monte Carmelo (de 17 a 20 horas). Finalmente, el sábado, 4 de octubre, la carpa estará en la plaza de la Libertad, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Establecimientos reconocidos

En esta tercera edición de la Semana del Comercio, recibirán el reconocimiento a la trayectoria profesional la Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito y el galardón de relevo generacional recaerá en la Joyería Cid.

En la categoría de comercio joven recibirá el premio la Pastelería Berretes y la Confitería La Industrial será reconocida como el comercio más emblemático. Finalmente, la Frutería Víctor y Elena será premiada en la categoría de mercados municipales, y Frutas Castilla recibirá el galardón al comercio más participativo en SALdeCompras.

A estos establecimientos se le sumará el que obtenga el reconocimiento del público.

Todos los salmantinos pueden votar por su comercio favorito a través del enlace https://forms.office.com/e/j3JDsHMdMj?origin=lprLink desde hoy y hasta el próximo martes 30 de septiembre. Entre todas las personas que participen en esta votación se sortearán dos auriculares inalámbricos.

Estos establecimientos recibirán el reconocimiento en la Gala del Comercio, que se llevará a cabo el jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Liceo. La gala contará con la actuación en directo del salmantino Juana (canción española) acompañado por baile contemporáneo. La entrada será libre hasta completar aforo y todos los asistentes serán obsequiados.

SALdeCompras

El sábado, 4 de octubre, en la plaza de la Libertad tendrá lugar la actividad Vive el Comercio Local con SALdeCompras, donde todos los salmantinos podrán disfrutar de los productos y servicios que ofrece el comercio local de proximidad en una demostración en la que participarán los comerciantes de la ciudad.

Finalmente, recordar que comprando con SALdeCompras se obtiene una gratificación del 6% del total de la compra, que posteriormente se puede canjear en librerías, gimnasios, o servicios municipales, como piscinas, parking, museos, teatros, o el autobús.