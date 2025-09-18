La Vuelta Ciclista a Salamanca recupera sus tres etapas con 117 corredores de 18 equipos

La 53ª edición de la Vuelta Ciclista a Salamanca Élite y Sub23 se disputará del 19 al 21 de septiembre, recuperando sus tres etapas de competición.

En total, participarán 117 ciclistas pertenecientes a 18 equipos nacionales. Así lo anunció esta mañana la concejala de Deportes, Almudena Parres, durante la presentación oficial del evento.

Parres estuvo acompañada del diputado de Deportes, Jesús María Ortiz; el presidente del Club Ciclista Promesal, Oché Alonso; los alcaldes de Babilafuente, Cantalpino y La Alberca; así como de patrocinadores y colaboradores.

La concejala ha destacado la "sólida trayectoria" de la Vuelta y subrayado que refleja "la importancia que el ciclismo tiene para nuestra ciudad y provincia".

La primera etapa arrancará el viernes, 19 de septiembre, en horario vespertino, entre Cantalpino y Babilafuente. Serán 146 kilómetros con dos pasos por la línea de meta y otro paso adicional por la localidad en la parte final.

La jornada no presenta exigencias montañosas, pero incluye tres premios de tercera categoría. Se espera un sprint masivo si el viento no rompe la carrera.

La etapa más exigente se disputará el sábado, 20 de septiembre, en la Sierra de Francia. Los 126 kilómetros unirán La Alberca y Ledrada, con un recorrido 'rompepiernas' que pasará por Miranda del Castañar y Cristóbal antes de los repechos finales. Se prevé que en Ledrada salga el líder de la prueba tras una jornada de gran desgaste físico.

El domingo, 21 de septiembre, la contrarreloj urbana de 4,4 kilómetros cerrará la Vuelta en la Plaza Mayor de Salamanca. Con salida a las 9:45 horas desde el paseo del Progreso, los corredores cruzarán el Puente Romano y realizarán giros de 180º en los paseos del Rector Esperabé y San Gregorio. La meta, con un tramo ascendente empedrado, permitirá al público disfrutar del final de la competición.

Entre los participantes destacan cuatro ciclistas salmantinos formados en la Escuela Promesal: Samuel Alonso, Miguel Domínguez, Juan Mari Cuella y Roberto Alonso. Además, la organización rendirá homenaje al ciclista Agustín Tamames, coincidiendo con el 50 aniversario de su victoria en la Vuelta Ciclista a España.

Los 18 equipos que tomarán parte en esta edición son: Avimosa-Chozas Team; Caja Rural-Alea; Club Ciclista Vigués; El Bicho-Plataforma Central; Equipo Cortizo; Euskadi Fundazioa; Extremadura Pebetero; Finisher/Kern Pharma; High Level Gsport; Hostal Latorre Ederlan; Lasal Cocinas ODL Craega; Maxge Ambilamp Team Cycling Galicia; Natural Greatness Rali-Ale; Perseus-Zabalgarbi Team; Supermercados Froiz; Team Oiense-Escuela Estévez; Telco’m – On Clima – Oses; y Vigo Rias Baixas.

Con motivo de la última etapa, el domingo, se cerrarán al tráfico diversas calles de la ciudad desde las 10:00 horas, incluyendo el paseo de San Gregorio, el puente Sánchez Fabrés, el paseo del Progreso, la Vía Helmántica y el puente Enrique Estevan. El tráfico se restablecerá una vez finalice la contrarreloj.