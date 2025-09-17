Carbayo elogia la labor de la Fiscalía Antidroga: "Protege a los vulnerables y representan lo mejor del servicio público"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la recepción de la Junta de delegados de la Fiscalía Especial Antidroga Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ensalzado el trabajo que realizan los fiscales antidroga para luchar contra "una de las mayores amenazas" que tiene la sociedad como es el narcotráfico.

Así lo ha asegurado el regidor durante la recepción a los miembros de la Junta de Delegados de la Fiscalía Especial Antidroga que se reúnen en la ciudad hasta el viernes y que está encabezada por Rosa Ana Morán, fiscal jefa de esta Fiscalía.

"Representan lo mejor de nuestro servicio público. La dedicación, la profesionalidad y la convicción de que la justicia es la herramienta más poderosa para defender a los ciudadanos", afirma el regidor.

Un trabajo que, a palabras de Carbayo, "protege a los más vulnerables, refuerza el Estado de Derecho y envía un mensaje inequívoco: en España no hay espacio para la impunidad de los narcotraficantes".

García Carbayo ha recalcado que el narcotráfico es un "fenómeno que mina la seguridad y ataca la dignidad y la vida de miles de personas y familias".

Asimismo, ha afirmado que es "especialmente preocupante" el efecto que tiene en los menores y el temprano inicio del consumo, por ejemplo, de cannabis, tal y como la Fiscalía Antidroga "señaló el año pasado".

Para finalizar, el alcalde ha agradecido la elección de Salamanca para celebrar esta Junta de Delegados, ha reivindicado la dotación de más medios para los profesionales y ha ensalzado la "perfecta coordinación" que se produce en Salamanca entre instituciones, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Administración de Justicia.

"Lo que convierte a la capital en una de las más seguras de España", ha expresado el regidor.