El Ayuntamiento de Salamanca prevé formar a 2.000 personas en 2025 a través de sus planes de empleo

Entrega de diplomas a participantes de los cursos sobre formación del Centro de Formación y Orientación Laboral

El Ayuntamiento de Salamanca está facilitando el acceso laboral a cerca de 1.500 personas mediante 39 cursos que forman parte del Plan Formativo Municipal.

Así lo ha indicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la entrega de diplomas a participantes de los cursos sobre formación básica de celadores y electricidad en edificios, impartidos en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL).

Miryam Rodríguez ha señalado que el Plan Formativo Municipal es fruto del "contacto directo y continuo" que el Ayuntamiento mantiene con las empresas de la ciudad para cubrir perfiles de trabajo específicos.

Según la concejala, esta inversión social "revierte en la producción de riqueza en la ciudad", beneficiando no solo a los participantes, sino también a la sociedad y a la modernización de los barrios.

La iniciativa también contribuye a fijar población, pues la formación incrementa las posibilidades de acceder al mercado laboral y permite que más personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

Hasta final de año se impartirán siete cursos presenciales sobre auxiliar de almacén, técnicas y recursos de animación en ocio y tiempo libre, habilidades digitales básicas, Microsoft 365, introducción a las energías renovables con especialización en energía solar, PRL en metal y PRL en madera.

A ellos se suman diez cursos online sobre manipulador de alimentos, comercio electrónico y marketing, gestión logística de almacén, habilidades digitales básicas, generación de contenidos digitales, técnicas administrativas básicas de oficina, inglés clásico para el trabajo, uso de redes sociales para la inserción sociolaboral, técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones y gamificación y gestión de recursos digitales.

Además, estas iniciativas se complementan con el proyecto Laboris Helmántica, financiado con fondos europeos, así como con dos programas mixtos de formación y empleo y cuatro programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD) en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Con todas estas acciones, el Ayuntamiento prevé facilitar el acceso al mercado laboral a unas 2.000 personas en 2025. Esta cifra multiplica por casi cuatro la registrada en 2024, año en el que el aumento de personas formadas ya supuso un 60% más que el ejercicio anterior.