Y la gente sale contenta de La Glorieta de Salamanca: Perera y Borja Jiménez, a hombros

El matador de toros salmantino Javier Valverde, que de estas artes de la tauromaquia 'sabe un poco', no quiso perderse, a buen seguro, el cartel mejor rematado de toda la feria taurina de Salamanca. Tal fue así que Miguel Ángel Perera, pacense pero casado en Salamanca, y el sevillano afincado en esta ciudad del Tormes Borja Jiménez, abrieron la puerta grande de La Glorieta por tres faenas llenas de torería.

Los seis toros correspondían al hierro de Vellosino, que pasta en las tierras de Ledesma y, la verdad, es que hubo cal y arena. La arena le correspondió en suerte a Emilio de Justo, el quinto de la tarde, desrazado y sin fuerza, ante el que del cercano Torrejoncillo (Cáceres), nada pudo hacer más que la voluntad de su profesionalidad taurina. El público se lo agradeció con una fuerte ovación.

En el segundo, tras una faena de calado, muy torera, con la clase y variedad, sumada al temple y gusto que le imprime De Justo a su toreo, se quedó sin trofeos -al menos una oreja hubiera cortado-, si no hubiera pinchado. Una pena, porque en La Glorieta dejó un aroma de buen toreo.

Emilio de Justo dejó en La Glorieta aroma de muy buen toreo Estefanía Azul BMF Toros

El cartel lo abría Miguel Ángel Perera, ante un toro que fue aplaudido en su salida de toriles por la buena presentación. Así da gusto, ver toros con cara y cuajo. Con unas chicuelinas dio paso a la faena de muleta. Una faena basada en la mano derecha, porque la izquierda no quería ni verla. Hasta el punto que un compañero de localidad espetó: "Los toros de Vellosino son de derechas". La pena fue el pinchazo, que lo privó de algún trofeo ante la benevolencia del presidente titular Carlos Miguel Hernández, que regresaba al palco.

Esa benevolencia la pudimos comprobar en el cuarto, cuando dio dos orejas al matador pacense casado en Salamanca. No decimos que no las mereciera, es que la petición del segundo trofeo, que abría la puerta grande, no era mayoritario.

Pero la faena de Miguel Ángel Perera fue de mucha variedad, de muletazos profundos ante un noble Vellosino. Una faena muy completa, pero que no terminaba de 'calar' como Dios manda en los tendidos. El matador buscaba el triunfo, se entregó y también toreó de esa forma 'tan personal'. Y obtuvo el premio deseado.

Miguel Ángel Perera pasea las dos orejas Estefanía Azul BMF Toros

Finalmente, el torero de Espartinas (Sevilla) afincado en Salamanca Borja Jiménez. Sin lugar a dudas, la sensación de la temporada, con salidas a hombros en todas las ferias donde está anunciado. Este chico está dotado de una raza descomunal, a la que se suma un 'hambre' imperiosa de triunfar y agradar.

En La Glorieta de Salamanca, donde hacía su presentación, fue recibido con palmas, con un público entregado a sabiendas del esfuerzo, de la intensidad, de la verdad, del valor y de un toreo que cada día va puliendo más y haciéndolo bonito y profundo. Así fue una inmensa media tras unas chicuelinas de mano baja y ajustadas en el sexto.

Ya en el tercero, donde cortó una oreja con petición de la segunda, Jiménez toreó de verdad a un toro por el que nadie 'daba un duro'. Pero él lo sometió y lo metió en faena sacándolo buenos muletazos y, al final, un toreo de cercanías que caló en los tendidos.

En el sexto, más de lo mismo. Toreo bonito, variado, con momentos de profundidad, con algunos muletazos muy artísticos y, además, con mucho sentido de la lidia, dando distancia y tiempo para que el de Vellosino se recuperara, no andaba muy sobrado de fuerzas. Pero volvió a la intensidad, a la búsqueda, a la verdad y a las ganas y obtuvo una muy merecida oreja que le habría la primera puerta grande de Salamanca. Una de "las más deseadas", como nos dijo haciéndole una entrevista.

[Borja Jiménez (torero): "Llevo más de dos años viviendo en Salamanca, y siempre me ha ilusionado torear en esta tierra"]

Los aficionados salieron contentos de la plaza de toros. Porque, cuando se confecciona un cartel interesante, el acierto de BMF Toros, con los toreros que mejor momento pasan, el público responde y los matadores, obviamente, también. Y, así, mejor para la afición, la empresa y, qué coño, también para la feria de Salamanca que tan falta está de estos carteles, ay!

El matador de toros sevillano y afincado en Salamanca, Borja Jiménez, dejó impronta del importante momento que atraviesa Estefanía Azul BMF Toros

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros La Glorieta de Salamanca. Tercera de la feria en honor de la Virgen de la Vega. Alrededor de tres cuartos de entrada. Toros de El Vellosino, de juego desigual, el mejor el cuarto, el quinto muy desrazado.

MIGUEL ÁNGEL PERERA: ovación tras aviso y dos orejas.

EMILIO DE JUSTO: ovación y ovación.

BORJA JIMÉNEZ: oreja y oreja.

Incidencias: Al finalizar el paseíllo sonaron los acordes del Himno Nacional de España. Se desmonteraron Jesús Díaz 'Fini', y Vicente Herrera, de la cuadrilla de Perera.