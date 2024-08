Borja Jiménez (torero): "Llevo más de dos años viviendo en Salamanca, y siempre me ha ilusionado torear en esta tierra"

El matador de toros sevillano Borja Jiménez se puede considerar un salmantino más. De una parte, lleva viviendo en esta provincia dos años, aunque su lugar de nacimiento fuera Espartinas (Sevilla), donde comenzó a dar sus primeros muletazos en la Escuela Taurina del municipio. Y, por otra parte, su apoderamiento por parte del torero salmantino Julián Guerra. Borja se ha convertido en uno de los puntales actuales de la tauromaquia, imprescindible en cualquier feria que se precie, porque al aficionado le gusta y lo admira por su elegancia y destreza, a las que se suman la honestidad y la vergüenza torera. Su presentación en el ruedo tuvo lugar en 2005, cuando, compartiendo cartel con su hermano, se enfrentó a un eral de la ganadería de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', en su localidad natal.

Desde entonces, ha conseguido triunfos importantes en plazas de toros emblemáticas como Sevilla, Arles, Madrid o Pamplona, que han consolidado su posición como un torero de proyección internacional. Memorable fue su actuación el 8 de octubre de 2023, durante la madrileña Feria de Otoño, en una corrida de Victorino Martín, que le hizo salir por la puerta grande de Las Ventas. Como también la gesta de la Feria de San Fermín de esta temporada, cuando el día del santo, 7 de julio, vivió la cara y la cruz de la fiesta, con una grave cornada en el triángulo de Scarpa, que le hizo cambiar la puerta grande por la de la enfermería, tras entrar a matar al sexto de una corrida de La Palmosilla, cortando las dos orejas ante el clamor popular de los tendidos.

En Salamanca, primero está anunciado el 17 de agosto en Guijuelo y, después, el 15 de septiembre en La Glorieta de Salamanca, en ambas citas ante astados charros de Vellosino. Borja Jiménez, tras un tentadero, habla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León sobre su espectacular momento y, de paso, de Salamanca y sus comparecencias.

Borja Jimenez en La Línea de la Concepción sale a hombros del maestro Ruiz Miguel @borjajimenez92

- Suponemos que las secuelas de la grave cornada de Pamplona ya están en el olvido. ¿Cómo se encuentra?

- Ya voy bastante mejor. He tenido mucha rehabilitación en el fisio y en la pierna. Y ya estoy empezando a tentar y a torear, así que voy mucho mejor. Me tira un poquito el muslo, pero ya va bastante mejor. (Esto nos lo afirmaba a principios de mes).

- Borja, a usted que le sobran plazas importantes, ¿por qué elige también Guijuelo, una plaza de tercera?

- Salamanca es una tierra que me ha cogido como si fuese de aquí, como uno más. Y llevo aquí dos años y medio viviendo. Y siempre me ha hecho mucha ilusión torear por esta zona. Nunca lo había hecho del todo. Cuando me hablaron de Guijuelo, enseguida dije que sí, que teníamos que estar en esa plaza. Además, creo que es la plaza de tercera que tiene mayor categoría. Y me hace muchísima ilusión, por lo que supone en el toreo, un lugar de estas características.

- Buen cartel con Finito y Perera y los toros de Vellosino, que también conoce usted.

- Sí, es un cartel muy rematado. Un cartel con dos figuras del toreo como son Finito de Córdoba y Miguel Ángel Perera. Y una ganadería buenísima, que he tenido la suerte de estar en la finca tentando mucho, y he cogido muy buena amistad con los ganaderos. Además, han sido unos ganaderos de Salamanca que me han abierto las puertas de su casa desde el primer momento que llegué a esta tierra. Y tenía ilusión en esta ganadería, además de por los ganaderos, por la ganadería, por la calidad que tienen las embestidas de estos toros.

- Podemos decir que Salamanca es su segunda casa.

- Sí, totalmente. Estoy muy a gusto aquí en Salamanca. Como he dicho, llevo ya un tiempo viviendo aquí y me han acogido como uno más. Estoy feliz viviendo en Salamanca, la verdad.

- Y de Salamanca, Julián Guerra, su apoderado. ¿Qué supone para usted?

- Me está aportando cosas del toreo buenísimas. Estoy evolucionando muchísimo en mi concepto, he profundizado mucho y conociendo más lo que es el toreo y las embestidas del toro. Y eso me lo está trasladando Julián con su sabiduría. Estoy muy contento de que me apodere Julián.

- El maestro Espartaco, que también fue muy querido en Salamanca, es una parte esencial en su carrera de matador de toros.

- Sí, obviamente. Tengo mucha suerte de tener una gran amistad con él, ya que tengo una relación prácticamente familiar. Hablo casi todos los días con el maestro y, además, paisano. Me da muchos consejos y, sobre todo, me habla de sus vivencias en el mundo del toro y aprendo mucho a su lado. Ha sido una grandiosa figura del toreo. De los toreros más importantes que ha habido. Y soy un afortunado por tener a una persona tan grande en el toreo tan cerca mí.

Borja Jiménez, en la presentación de la Feria Taurina de Guijuelo L. Falcao

- Vaya temporada, puertas grandes en Sevilla, Madrid, Pamplona... ¿Cuál es el techo de Borja Jiménez?

- Esperemos que sea muy alto. Es verdad que se están haciendo cosas muy importantes. Empezamos la temporada con la Puerta Grande de Castellón. Después, las orejas de Valencia, dos trofeos en Sevilla, tres en Madrid, dos en Pamplona, también en Soria. Bueno, triunfamos en prácticamente todos los sitios donde vamos. Y, sobre todo, se está viendo un triunfo muy importante en plazas de primera. Todo lo que se hizo el año pasado, todo lo que se apuntó la temporada anterior, lo estamos reafirmando este año. Queda mucha temporada todavía por delante, pero esperemos que sea una temporada llena de triunfos siguiendo el ritmo desde el principio.

- Al margen de Guijuelo, lo veremos el día 15 de septiembre en La Glorieta de Salamanca, también con toros de Vellosino.

- Sí, es una fecha que me hace una ilusión tremenda. Salamanca es una plaza que, desde el primer día que llegué aquí, yo venía mucho a tentar a Salamanca, pero en el momento que me instalé aquí y conocí la plaza de Salamanca, que no había estado nunca dentro de ella, me transmitió algo muy especial. Creo que es una plaza muy significativa para el toreo en general, y una fecha clave en la temporada de un torero. Y este año voy a poder debutar en La Glorieta de Salamanca. Dios quiera que pueda ser un estreno de triunfo. Sobre todo por darles alegría a todas las personas de Salamanca, que me han acogido tan fuerte desde el primer momento. Intentaré hacerlos disfrutar a todos.

- Finalmente, felicitarlo por su honestidad y verdad profesional.

- Muchísimas gracias. Creo que el toreo es eso, tiene mucha verdad, tanto dentro de la plaza como fuera. Es tan importante una como la otra, y ese es el camino a seguir en el toreo por la verdad que tiene la tauromaquia en sí.

- Muchas gracias Borja. Ya nos vemos en Guijuelo el 17 de agosto. Ánimo, a recuperarse y para adelante.

- Muchísimas gracias por la entrevista, Luis, y nos vemos pronto.