Serrada acusa a Iglesias de "vetar" al ministro Planas en la inauguración de Salamaq24

David Serrada, secretario general del PSOE de Salamanca y diputado nacional, acusa al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, de "romper todos los puentes institucionales" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al "vetar al ministro Luis Planas, en el acto inaugural de la feria agropecuaria Salamaq", que transcurrirá entre el 5 y el 9 de septiembre". Es que, tal como manifestó Iglesias en la presentación de la feria a los medios, el pasado lunes, "no había cursado este año su invitación".

Salamaq alcanza el "lleno absoluto" con la presencia de 488 expositores y 1.512 cabezas de ganado

El líder socialista salmantino fue muy duro contra Iglesias y Mañueco. Así, dijo que "el PP quiere convertir a Salamaq en SalamaPP, ya que el veto al ministro Planas es un acto de deslealtad institucional". En otro momento dejó claro que "no vamos a ir a un mitin del PP; la inauguración de Salamaq no a va a ser un acto institucional y sí político". Por eso, abundó, "el año pasado, no nos fuimos del mitin del PP por respeto y educación. Mañueco e Iglesias son unos irresponsables".

Serrada, que estuvo acompañado en la sede socialista por el portavoz en la Diputación, Fernando Rubio, recordó que Luis Planas estuvo presente en 2018, cuando los Reyes de España inauguraron la feria, que en 2019 no pudo estar pero mandó a su ‘número dos’, secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, y que tampoco faltó en 2021, 2022 y 2023. "Este año, el ministro tenía cerrada su agenda para venir, había reservado las fechas para acudir a Salamanca", explicó Serrada.

En este aspecto, recordar que Iglesias consideró que Planas "no había cumplido sus compromisos con los ganaderos salmantinos, especialmente en lo referido a sanidad animal", pero Serrada contestó que "cuando uno quiere buscar pretextos, las encuentra". También explicó que esta falta de invitación "se suma a la lista de deslealtades que está llevando a cabo el PP, utilizando y manoseando las instituciones para su propio interés".

El secretario general del PSOE salmantino dejó caer que el acto inaugural, a celebrar en la mañana de este jueves, con la presencia de Javier Iglesias como presidente de la Diputación de Salamanca y del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, será "un mitin del PP, como lo fue el año pasado". Un discurso en que, según Serrada, "Mañueco no dijo que todos los logros de los que habló se lograron con recursos que provenían del Gobierno de España, es decir, eran logros del señor Planas, que hizo un discurso bastante elegante a pesar los ataques que recibió".

"Desertización financiera"

Finalmente, intervino el portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, quien aseguró que la institución presidida por Iglesias "no cumple con los profesionales".

En este sentido, recordó que La Salina ha dejado de sacar líneas de subvenciones para ferias agrícolas y exposiciones, para infraestructuras, autoempleo o para evitar la "desertización financiera" en el mundo rural.

“Lo que tenemos es una Diputación Provincial carente de ideas y del mínimo compromiso para mantener los planes, que ha rechazado invitar al ministro de una manera agresiva con un ataque totalmente injustificado que lo que hace es romper puentes con el ministerio para acudir a un feria venida a menos”, resumió, recordando que, si bien este año el objetivo es alcanzar los 80.000 visitantes, según sus cifras, en 2018 hubo 110.000 y, unos años antes, en 2015, se alcanzaron los 125.000.

El PSOE, finalmente, anunció que no estará presente en el acto de inauguración de la feria. “Creemos que no es un acto institucional, es un acto político, y a mítines del PP no vamos a ir. Ya el año pasado era para haberse marchado, por el discurso de Mañueco, pero no lo hicimos por respeto. Nosotros iremos a tener encuentros con los profesionales del sector para que nos cuenten sus necesidades y que podamos atenderles en la medida en que podamos”, zanjó Serrada.