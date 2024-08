El PSOE de Béjar denuncia "la dejadez de funciones del alcalde tras un pleno sin contenido"

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Béjar, tras un pleno "sin contenido" celebrado ayer, denuncia "la dejación de funciones del alcalde, que llega al punto de, a pesar de haber prometido que traería una modificación presupuestaria, esta vez sin tocar los ahorros de la ciudadanía bejarana, para poder alquilar un autobús, finalmente, no ha sido capaz de ello".

Los concejales socialistas se preguntan "porqué no ha arreglado el antiguo autobús, para poder ser utilizado como emergencia. También nos preguntamos por qué finalmente no empieza el trámite del alquiler. Quizás prefiere que el único que está operativo se siga estropeando porque, ya lo hemos descubierto, su único objetivo es quitarse los problemas de encima echando la culpa a la oposición".

"Sorpresivamente, ha delegado la firma de las facturas pendientes en las concejalas y concejales responsables de cada área. ¿Por qué no las firma él? ¿Por qué no hizo esta delegación al principio de su mandato? ¿Por qué no nos informó en el pleno, que fue nuestro portavoz quien tuvo que preguntar por ello? ¿Por qué no respondió a esta pregunta? Tampoco nos respondió al resto de preguntas, ni a las planteadas en el pleno anterior. Todo lo deja para más tarde. El claramente lo dijo ayer, en el pleno. No sabe las respuestas y tiene que informarse bien".

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Béjar considera que "ya es más que evidente la incapacidad manifiesta que tiene el alcalde para regir esta ciudad. Ni presupuestos, ni modificaciones, ni agenda, ni proyectos. Lo único de lo que puede presumir es de las subvenciones otorgadas por otras administraciones, las mismas que todos los años, como si fuese algo novedoso".

Finalmente, hacen un llamamiento al Partido Popular, porque "esta ciudad no puede seguir sufriendo la caída libre a la que nos tiene sometidos el alcalde. El PP de Salamanca debe entender que Béjar es una ciudad que no merece esto. Ya es hora de que tomen decisiones al respecto", finalizan.