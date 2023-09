Innovación, tecnología y talento colocan a Salamanca como referente nacional en el ámbito de la salud

El ámbito de la salud ha sufrido importantes cambios en las últimas décadas. La llegada de las nuevas tecnologías, la innovación, la inteligencia artificial, el big data o la ampliación del conocimiento han sometido al sector a profundos avances en todas sus vertientes, llegando a metas que hasta hace no mucho eran inimaginables. En ese aspecto ha jugado un papel fundamental Salamanca, que se ha convertido en un referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en la investigación dentro del sector de la sanidad.

EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, con el objetivo de ahondar más en estos avances y los retos de futuro, ha reunido a varios de estos expertos que participan directamente en ellos. Lo ha hecho en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en el municipio de Villamayor. Allí, los profesionales han abordado las claves para retener el talento, proseguir en los avances y marcar las metas de los próximos años.

La encargada de inaugurar este importante encuentro ha sido la directora de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Silvia García, quien ha querido destacar que en este medio la ciencia y la tecnología ocupan un "lugar importante". "No es ciencia ficción, es una realidad que está aquí, en Salamanca", ha añadido sobre las fortalezas de la provincia charra en innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud.

García ha resaltado que para este medio es "prioritario" difundir los logros científicos y tecnológicos que "ven la luz" en los centros de investigación de empresas y universidad. Algo que se constata a través del lector, a quien le "interesa y mucho" conocer lo que se desarrolla dentro de Castilla y León.

Precisamente, ha reafirmado estas palabras asegurando que este tipo de reportajes y noticias suelen estar en el "ranking de los contenidos más leídos", jugando un "papel relevante" en el liderazgo que desde hace dos años nos consolida como el digital más leído de la Comunidad. Y es que, tal y como ha puesto de manifiesto, los últimos datos "nos sitúan una vez más en el podio de la prensa de la región, con 2,6 millones de lectores en el último mes". "Así pues, debemos también a la ciencia parte de nuestro éxito como medio de comunicación", ha matizado.

Seguidamente, Silvia García ha querido invitar a conocer el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, donde se ubican "alrededor de medio centenar de empresas punteras del sector tecnológico y sanitario", formando una "perfecta simbiosis entre el conocimiento generado en el ámbito universitario, el empresarial, y el impulso alentado por la administración pública". "Este fértil ecosistema, nacido en 2005, es más que propicio para cultivar la investigación, que da como fruto la innovación tecnológica e industrial que posteriormente mejorará la vida de millones de personas", ha explicado.

Ha continuado destacando que este parque de tercera generación es un "polo de referencia en innovación que atrae a tecnólogos, investigadores y trabajadores del conocimiento de todo el mundo". Algo que se sustenta en el "esfuerzo" llevado a cabo por la USAL para fomentar el "investigador y emprendedor va de la mano de las políticas públicas impulsadas desde la Junta de Castilla y León", que, por cierto, también está este miércoles presente en este foro.

De hecho, cabe reseñar que Castilla y León es la quinta comunidad autónoma que "más invierte en investigación y desarrollo", tal solo por detrás del País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña, según los datos del Instituto Nacional de Estadística que han sido recopilados por la Consejería de Economía.

García ha recordado el anuncio reciente del Junta de contratar 100 técnicos de apoyo a la investigación en las universidades públicas, "con el fin de retener el talento en el sistema científico".

Unas políticas de fomento de la investigación e innovación que, como ha destacado, se conocerán a lo largo del día gracias al foro de EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León. Medidas que ya se están llevando a cabo en Salamanca, "referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la salud".

Finalmente, ponía de ejemplo el Banco Nacional de ADN, el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el Banco de Tejidos Neurológicos, la Lanzadera de I+D+i y, en definitiva, "los logros del Parque Científico de la USAL y el papel de Villamayor como cuna de esta mezcla explosiva que resulta de mezclar el conocimiento con la empresa".

Potenciar la colaboración público-privada para convertir a Castilla y León en un referente en innovación

La Junta de Castilla y León ha mostrado este miércoles su firme apuesta por potenciar la colaboración público-privada para convertir a Castilla y León en un referente en innovación. Así se ha pronunciado Sonia Martín Pérez, directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación de la Junta, durante la inauguración del Foro 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud', organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León en el Parque Científico de Villamayor.

Martín ha alertado de que "hay margen de mejora" aunque ha destacado varios proyectos que están en marcha en Salamanca y que cuentan con el apoyo de la Junta. "Estamos desarrollando un sistema experto en el ámbito de la cardiología que incluye inteligencia artificial y modelos predictivos, el uso del Big Data ha dado resultados espectaculares en hemología, la robótica en procesos quirúrgicos, la realidad virtual y aumentada y hay muchísimos campos por explorar", ha afirmado.

La directora general, que ha agradecido a EL ESPAÑOL la invitación para inaugurar el Foro, ha señalado que la temática del mismo es "relevante para la Comunidad y la provincia" y que la ciencia y la tecnología "se pueden encontrar en cualquier espacio" de Castilla y León, destacando la importancia del emprendimiento para sacar adelante proyectos de innovación y destacando que "la colaboración del ámbito de la salud con el tejido empresarial" es fundamental.

Martín ha destacado que la innovación "es todo cambio, no solo tecnológico, basado en el conocimiento, no solo científico, que aporta valor, no solo económico". "Y si la aplicamos al ámbito de la salud, mientras la investigación es usar recursos para generar conocimiento, la innovación es usar conocimiento para generar valor", ha añadido, apuntando que los procesos de innovación tienen como desenlace la "aplicación real" en la mejora de procesos, generando "bienestar en la población" y también riqueza.

La directora general ha afirmado que Castilla y León es una Comunidad "innovadora moderada", al igual que el conjunto de España, aunque ha resaltado que se trata de la cuarta Comunidad con un mayor incremento en el rendimiento y que se han invertido más de 725 millones en innovación, un 4,3% del total. "Tenemos mucho campo de mejora", ha asegurado Martín.

Además, ha destacado que Castilla y León solicitó un 4,2% de las patentes durante el año pasado y que se encuentran apuntaladas sobre todo por las universidades y otras de organismos públicos de investigación, habiendo "muy pocas" en el ámbito privado. "En producción científica estamos a la cabeza pero esto no ve reflejo en la innovación, no somos de capaces de hacer una traslación correcta, y es algo en lo que tenemos que trabajar", ha señalado.

Proyectos innovadores

Con todo, ha destacado que se están impulsando muchos proyectos innovadores desde el Instituto de Biomedicina de Salamanca. "Estamos desarrollando un sistema experto en el ámbito de la cardiología que incluye inteligencia artificial y modelos predictivos, el uso del Big Data ha dado resultados espectaculares en hemología, la robótica en procesos quirúrgicos, realidad virtual y aumentada y muchísimos campos por explorar", ha destacado.

También ha hecho hincapié en las iniciativas que ha impulsado la Consejería de Sanidad de la Junta, como un canal abierto que se llama Sacyl Innova que atiende "a todos los profesionales que quieran innovar prestándoles un apoyo técnico en todo el proceso". "También estamos empujando con la participación en proyectos en la Unión Europea, acabamos de cerrar uno, In Hospital, un proyecto interred con socios de Extremadura y Portugal que ha analizado fórmulas de innovación intramuros dentro de los hospitales", ha señalado.

Martín ha señalado también que desde el mes de octubre de 2022 se están impulsando jornadas periódicas en innovación para "impulsar la actividad innovadora" entre los profesionales y que la Junta está "respaldando los proyectos para avanzar en ese embudo de la innovación". Para terminar, la directora general ha insistido en la necesidad de "potenciar" la colaboración público-privada para que esas métricas de innovación vayan mejorando en la Comunidad y en Salamanca. "Así lograremos situar a Salamanca como un verdadero centro de innovación en nuestra Comunidad", ha zanjado.

El conocimiento y la inteligencia artificial aplicados a la salud: "Llegaremos a la cura de muchas enfermedades"

El siglo XXI ha supuesto un cambio de paradigma a todos los niveles en la sociedad. La llegada de internet, las nuevas tecnologías y más recientemente el big data y la inteligencia artificial han supuesto avances en todos los sentidos. También en el ámbito de la salud, un tema que se ha abordado en el foro organizado por este periódico en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor.

Expertos y profesionales del sector han debatido sobre los retos y avances de la investigación, la innovación y la tecnología en el ámbito de la salud. Precisamente, en este sentido, han charlado con la periodista de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León Laura de Miguel el doctor en Biología y director técnico del Banco Nacional de ADN de Salamanca, Andrés García Montero, y la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la USAL y subdirectora del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL).

Ambos profesionales han abordado el papel de los investigadores, los importantes avances de estas décadas y como el big data y la inteligencia artificial han provocado estos cambios, con el objetivo de alcanzar en algún momento la cura para enfermedades que hoy en día no se conocen, como es el caso de la ELA, el párkinson o el cáncer.

"Estoy segura de que sí, lo que no sé es si nosotros lo veremos. Tampoco sabemos lo que nos depara el destino. Hace no tanto no existía internet, quien nos dice que no se va a producir una revolución similar que desconocemos por completo y vaya a cambiar todo. Tengo la esperanza de que llegaremos a la cura de muchas enfermedades que ahora no parece cercana. La investigación multidisciplinar nos va a hacer llegar", ha destacado la subdirectora del INCyL.

Para Arantxa Tabernero, la inteligencia artificial nos está permitiendo "avanzar a pasos agigantados" en el ámbito de la investigación, dado que se dispone de la "información, pudiendo consultarla y sin necesitar hacer un experimento para cada una de las preguntas que nos hagamos".

Parte de esta información clave en este sentido la manejan en el Banco Nacional de ADN de Salamanca, donde Andrés García, que trabaja en este centro con más de 20 años de trayectoria y siendo uno de los pioneros en España, ha destacado el "trabajo que hacen todos estos servicios de apoyos a la investigación". "La cantidad de recursos que ponemos a disposición de los investigadores para poder interpretarlo. La capacidad de análisis de información hacen que puedan responder mucho más rápido a las preguntas", ha señalado en la misma línea que Tabernero.

Asimismo, García resaltado la creación de las redes de colaboración entre investigadores, donde Salamanca tiene "muy buenos, punteros y referentes". "Tenemos un ejemplo muy bueno con la pandemia, si no se hubieran sumado tantas energías no se hubiera avanzado tan rápido para la vacuna", ha aclarado.

Por su parte, Tabernero ha puntualizado que todo este conocimiento permite a los investigadores "afinar en el diagnóstico" y así aplicar "terapias mucho más personalizadas". Es en el INCyL donde todos estos avances se ven reflejadas, donde recientemente han formalizado dos patentes para tratar los tumores cerebrales. "Nos tocará buscar empresas interesadas en esta patente. Llevamos muchos años trabajando en el mecanismo para hacer esta molécula. Es necesario aportar nuevas estrategias y esta puede ser interesante de acuerdo a los resultados preclínicos que tenemos", ha anunciado.

En ese papel de conocimiento universal juegan un papel fundamental los datos clínicos, donde Andrés García ha aclarado que es "clave" que las instituciones faciliten el acceso a los mismos. "Una de las limitaciones que nos encontramos es que son datos personales, protegidos. Aunque el paciente te permita el acceso, tiene que ser el clínico el que te los proporcione. Hay que establecer sistemas para que con los debidos permisos permitan que los biobancos o personal especializado pueda acceder a esos datos clínicos que se necesitan para avanzar más rápido en la investigación", ha reclamado.

No obstante, sí ha querido aclarar que se están "dando pasos" y este es un punto que a corto plazo "se va a lograr". Igualmente, García ha reclamado que la sociedad "no se olvide" de los investigadores, ni tampoco las instituciones. "La investigación básica es fundamental, pero tenemos que focalizarlo y promocionar esa investigación en el sistema sanitario", ha zanjado.

Retener talento, digitalización y una transferencia del conocimiento: las claves de la Junta en su estrategia de emprendimiento e innovación

Castilla y León ya trabaja en la estrategia de emprendimiento e innovación. Un proyecto que cuenta con cuatro ejes fundamentales: emprendimiento, innovación, digitalización y sostenibilidad. Una hoja de ruta que supondrá una inversión de más de 800 millones de euros hasta 2027.

De este modo lo ha explicado el viceconsejero de Economía y Competitividad y comisionado regional para la Ciencia y Tecnología, Carlos Martín Tobalina, en el foro de EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León titulado 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud'.

Un marco de actuación que pone la Unión Europea a disposición de todas las regiones para que estas lo cumplan. Y en la que, sin duda, "Salamanca es un eje fundamental para pivotar nuestra especialización en el ámbito de la salud".

La estrategia de emprendimiento dio sus primeros pasos en marzo e intentará mover unos 350 millones en recursos desde la parte pública y más de 400 de la parte privada. "Son las empresas las que invierten, en ocasiones, por encima de la iniciativa pública", señala.

Tal y como explicaba el viceconsejero de Economía y Competitividad, Castilla y León lidera en la parte privada en el ámbito de la innovación. Lamenta que uno de los puntos en los que la Comunidad flaquea es en la "transferencia". Ponía de ejemplo a Estados Unidos, Singapur o Israel donde son "más excelentes" en innovación puesto que son "más eficaces" en la transferencia de conocimiento hacia las empresas. A lo que también se le une el "capital".

"Investigar no es barato, exige mucho esfuerzo, comprensión, tenacidad, estructura a largo plazo", afirma. Recordaba lo ocurrido en la crisis financiera que tenía lugar entre 2007-2001 donde había un sistema de transferencia de tecnología que se va a revalidar este año. En ese momento, perdieron a "la mitad de los investigadores". Y el motivo es: "La falta de motivación para mantenerse en la Comunidad y que no había un proyecto de vida".

Por ello, cree que es importante establecer una "financiación basal" que permita tener estructuras para "transmitir". El viceconsejero de Economía asegura que "Salamanca tiene que ser la capital de la investigación en el ámbito de la salud" dado que cuenta con "todo el ecosistema" para poder serlo. Pero, para ello, lo más importante es "retener talento".

Asegura que Castilla y León "exporta mucho talento" y, precisamente, el talento es "fundamental para que Europa pueda competir con lo que hay alrededor". Lamenta que, cuando hay crisis, lo primero en lo que se tiende a recortar es en inversión I+D+i. Aun así, pone en alza que la Comunidad se encuentra en quinto puesto, lo que supone un "hito" y poder mantener el nivel exige de las administraciones "invertir mucho en innovación o investigación".

Dentro de la estrategia de innovación, desde la Junta van a cambiar ese sistema de transferencia "caduco". Con él, permiten añadir nuevos centros tecnológicos y nuevas tecnologías. El objetivo es que haya un 30-40% de financiación en ellos para que no "estén pensando en una hipótesis de supervivencia".

Por otra parte, ha hablado de la digitalización y emprendimiento. Van a sacar un programa de digitalización volcado en cubrir el analfabetismo digital. En la Comunidad, un 38% de unidades productivas -empresas- lo son. Por ello, es el "eje al que hay que atacar".

Quieren que los autónomos "se digitalicen tanto como las grandes empresas". Para ello, lanzarán dos grandes convocatorias. Una para la digitalización de 15.000 autónomos en los próximos tres- cuatro años. Y otra para lograr una digitalización avanzada en pymes.

Por último, el cuarto bloque también es esencial: la sostenibilidad. Desde la administración buscan "propiciar culturas sostenibles en todas las unidades productivas". Así como "buscar que las empresas se certifiquen en sostenibilidad". Todo ello con el objetivo de seguir avanzando hacia un futuro más sostenible desde el ámbito empresarial.

El IBSAL, la joya de la corona de Salamanca: “La inteligencia artificial debe ayudar, pero no sustituir al sentido común”

Luis García Ortiz, doctor en Medicina y Cirugía, miembro de número de la Real Academia de Medicina de Salamanca y director del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), ha sido protagonista también en el Foro ‘Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud’ que ha organizado EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca en Villamayor, antes de la pausa del café.

En una conversación con J.I. Fernández, redactor de este periódico, García Ortiz, ha querido agradecer a EL ESPAÑOL el hecho de haber contado con él en esta jornada justo un mes después de ser nombrado director de la que es la joya de la corona en materia de investigación en Salamanca.

“El aterrizaje ha sido muy fácil. Me he sentido muy arropado. Somos un instituto de investigación que se coordina con el sistema de salud, Sacyl y con otros socios llevamos a cabo nuestra labor investigadora”, ha asegurado el director del IBSAL, primero hablando de su llegada al cargo, y después para definir la labor del instituto.

Seis áreas

El IBSAL se organiza en seis áreas científicas claramente definidas, cuatro de ellas verticales y dos horizontales. El área más potente es la del cáncer, que cuenta con más de 20 grupos que trabajan coordinados entre sí. La segunda sería el área cardiovascular, también una de las más reconocidas del centro con entre ocho y diez grupos de trabajo.

Estas dos serían las joyas de la corona del instituto y después nos encontraríamos con el Área de Neurociencias y con el de Enfermedades Metabólicas. Posteriormente y en lo que tiene que ver a las horizontales destacan la de Atención Primaria y Salud Pública y la de Terapia Celular.

“Cada área cuenta con sus grupos y todos están conectados. Ese el objetivo que perseguimos, el de fomentar una mayor interacción entre todos estos grupos y también para trasladarlo al exterior y que se conozca la labor que llevamos a cabo”, ha añadido Luis García Ortiz.

Líneas del nuevo Plan Estratégico

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca acaba de aprobar su Plan Estratégico para los próximos cuatro años que engloba toda la organización de la actividad, los proyectos científicos y que buscará, como hemos apuntado anteriormente, la interrelación entre todas las áreas.

“El gran eje en el que nos centramos en el plan está en los recursos. Queremos potenciar los recursos humanos, que todos los investigadores se sientan cómodos y no se nos vayan porque en Salamanca se trabaja bien”, ha asegurado el nuevo director del IBSAL.

Los recursos económicos también son claves. Buscan potenciar esos ensayos clínicos que les doten de mayor cuantía a la asignada desde Sacyl para renovar materiales y estar a la última en lo que a materiales se refiere.

“El último objetivo que nos marcamos está en la innovación y la transferencia. Los investigadores generan ciencia. Queremos trasladarla y que llegue al sector productivo. También buscamos que los pacientes participen en los diseños de los proyectos”, ha añadido el protagonista de la conversación.

Confianza en la inteligencia artificial, pero con matices

“Ha cambiado la forma de programar con la inteligencia artificial. No hay que tenerla miedo. La inteligencia artificial debe ayudar, pero no sustituir al sentido común. Nos facilita la vida y tiene que ser una ayuda”, ha explicado Luis García Ortiz.

El director del IBSAL ha citado alguno de los proyectos en los que se encuentra trabajando el instituto como el Proyecto Harmony, el “buque insignia” para reducir las patologías de los cánceres hematológicos en ensayos clínicos y demás, y otros proyectos, en los que entra la citada anteriormente, Inteligencia Artificial, para el control de lípidos.

“No somos el mejor instituto de España, tampoco el peor. Estamos entre el 25% mejor. Mejor que la media. Nos falta avanzar un poco más”, ha finalizado el entrevistado que ha asegurado que mañana tendrá que presentar un primer borrador ante una auditoria que se va a celebrar los días 8-9-10 de noviembre.

El INCyL desvela en exclusiva su intención de crear un biobanco de retinas humanas único en España

El Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCyL) ha desvelado su intención de montar un biobanco de retinas humanas que sería único en España. Lo ha hecho en exclusiva en el foro 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la salud', organizado por este periódico y que ha tenido lugar este miércoles en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en Villamayor.

El doctor en Bioquímica y Ciencias Biológicas, y director científico del Banco de Tejidos Neurológicos del INCYL, Javier Herrero, ha avanzado que la institución se ha presentado a una convocatoria del Instituto Carlos III de Madrid, del que esperan que tenga en cuenta esta "singularidad" ante el crecimiento exponencial de investigadores solicitantes de muestras de glóbulos oculares.

Pero aparte de esto, también se ha debatido de lo que sí existe pero que es muy desconocido. Y es que el INCyL cuenta con un banco de cerebros, que va más allá de lo que es la donación de órganos y donde necesitan de estas para poder avanzar en la investigación, dado que puede llegar a salvar "millones de vidas" a largo plazo.

Herrero ha calificado de "fundamental" la donación de cerebros. "En España se conoce ampliamente la donación de órganos para el trasplante. Puede dar vida a cinco o seis personas. Pero se conoce poco la donación de cerebros para la investigación", ha lamentado.

En la actualidad, España cuenta con 15 bancos de cerebros repartidos por todo el territorio, estando la mayoría de ellos ubicados en hospitales. Pero el de Salamanca guarda una diferencia con los demás, y es que se encuentra ubicado en un instituto de investigación. "Somos el único biobanco que damos cobertura a toda la Comunidad. Es una Comunidad muy amplia, pero tenemos la fortaleza de que es muy longeva y eso da la posibilidad de que exista una donación de cerebros mayor", ha recalcado.

Por ello, ha incidido en que debe darse la "posibilidad de que se conozca esto". "La donación es postmortem y voluntaria y conlleva un consentimiento informado, similar al de órganos, pero algo distintos. Viene amparada por el área de investigación y burocráticamente quizás es un déficit para conseguir más donantes. Estamos intento llegar a acuerdos, como por ejemplo con el hospital de Salamanca", ha explicado.

Para Herrero, la dificultad en encontrar donantes no se asienta en un "rechazo" en la sociedad, sino que se trata de un "problema de ignorancia y desconocimiento". "La gente no lo conoce. La donación de cerebro es un acto de generosidad inmenso, del mismo nivel o mayor que el de órganos", ha recalcado. Ha puntualizado que la gente que está más concienciada es aquella que se ve afectada por enfermedades neurodegenerativas o sus familiares. "Primero hay que frenar el avance de la enfermedad, luego bloquearla y por último curar. La investigación es eso, no es cortoplacista", ha aseverado.

Es importante destacar que "cualquier" persona puede ser donante de cerebro, no solo los que se vean afectados por alguna enfermedad, ya que es de vital importancia que haya lo que denominan los 'cerebros control'. "Necesitamos todos los tipos para comparar. Si tenemos algún déficit son de cerebros de control. Es un tema de concienciar", ha insistido.

El proceso comienza tras la muerte del donante. Nada más se produzca su fallecimiento, es importante avisar al INCyL lo más rápido posible. Se puede hacer por tres vías, ya sea por la administración o teléfonos de contacto 24 horas de la propia institución. Tras ello, se hace la extracción del órgano "lo antes posible" en uno de los hospitales concertados con el instituto. "Es rápida, de una hora y media. Luego se lleva el cuerpo al tanatorio de la familia. Queremos ayudar y facilitar cuanto antes porque encima hace un acto de generosidad inmenso y se merece lo mejor", ha añadido.

Desde este punto, el INCyL se compromete con la familia a dar un "diagnóstico real" de la persona donante. También ha querido desmentir el mito de las enfermedades neurodegenerativas hereditarias. "Más del 95% de las patologías no lo son. Son mitos difíciles de derribar si no se escucha a los que saben de estas cosas", ha afirmado con rotundidad.

Finalmente, una vez clasificadas las muestras en función de las patologías, estas se entregan a los investigadores que las soliciten y se comprometen, de nuevo, a trasladar a la familia del donante que han participado en el "hito científico X". En 10 años de trayectoria, en el banco de cerebros del INCyL se han clasificado hasta 150 tipos diferentes de patologías, habiendo participado en la cesión de muestras a un investigador de Barcelona que descubrió un subtipo de ataxia, que afecta a la actividad motora del cerebelo. También en otro "hito importante" como es el descubrimiento de la existencia de la neurogénesis en adultos. "Hace tres años una investigadora, con una muestra enorme de cerebros, pudo determinar y demostrar que si existe neurogénesis. Son hitos que a lo mejor se puede pensar que no curan, pero la investigación básica es clave para poder entender", ha destacado.

En la actualidad, el INCyL cuenta con 92 cerebros, pero son el banco de cerebros con más donantes potenciales, con más de 550 personas que han firmado el consentimiento y tienen el compromiso. "Eso es una labor que se ha hecho de divulgación enorme", ha subrayado Javier Herrero.

Herrero, que ha asegurado que las enfermedades neurodegenerativas son la "pandemia del siglo XXI", ha celebrado que ahora se esté empezando a apostar por la neurociencia, como ya se hizo con el cáncer en los años 80 y cuyos resultados se están viendo ahora.

Un centro clave para atraer inversión, retener talento y generar riqueza en Castilla y León

El Parque Científico de la USAL, situado en la localidad salmantina de Villamayor, es un centro que tiene una importancia fundamental para atraer inversión, retener talento y generar riqueza en Castilla y León. Teresa Jiménez Cabaco, gerente del Parque Científico, ha destacado este potencial durante su intervención en el Foro 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de salud', que se ha celebrado este miércoles en la sede del centro y ha resaltado la labor del Parque generando "un polo de empresas innovadoras" que puedan contribuir a generar un tejido productivo que a su vez genere riqueza en la sociedad.

La gerente se ha marcado como principal reto crear una red colaborativa entre empresas innovadoras "que sumen" y que permitan seguir "colocando a Salamanca en el mapa". "Somos una herramienta más de la Universidad para ofrecer a la sociedad lo que la sociedad le da a la universidad", ha afirmado, haciendo hincapié en la retención de talento y en su labor para lograr que los jóvenes egresados de la USAL puedan quedarse a trabajar en Salamanca. "La transferencia de la universidad a la empresa empieza ahí, generando esa conexión con las empresas", ha destacado.

Jiménez ha hecho hincapié en que las necesidades de una empresa del sector de la biotecnología y de la salud "son muy diferentes" a las de un emprendedor del sector TIC y ha sacado pecho de lo que ofrece el Parque Tecnológico de la USAL. "Una empresa del sector bio desde sus etapas más iniciales necesita equipamiento científico y técnico e instalaciones diferentes, y fuimos la primera institución pública que pusimos en marcha una bioincubadora de empresas en 2009", ha comentado.

La gerente ha señalado que hacía falta un edificio que permitiera a los emprendedores poder desarrollar su proyecto "sin tener que realizar una inversión brutal" y ha presumido de que cuenta con seis laboratorios "totalmente equipados" donde estos emprendedores pueden desarrollar su proyecto. Unas instalaciones que son buena muestra, a juicio de Jiménez, de los "ingredientes" con los que cuenta Salamanca para posicionarse como polo de atracción de empresas biotecnológicas. "Nos falta atraer la inversión y visibilizar el potencial que tenemos", ha añadido.

Las Mejores Casas Solares

La gerente ha apostado por "trabajar y seguir posicionando Salamanca en el mapa" y demostrar "que se pueden desarrollar proyectos de gran envergadura". También ha querido destacar algunos proyectos en los que están embarcadas empresas que tienen su sede en el Parque, como un proyecto de desarrollo de medicamentos u otro de tecnología puntera para almacenar material genético a temperatura ambiente. "Tenemos todos los ingredientes, terreno para seguir creciendo y albergar empresas", ha afirmado.

Acercar las empresas a los estudiantes

Jiménez ha destacado que una de las principales actividades que lleva a cabo el Parque es la de "acercar la actividad empresarial" a los estudiantes a través de la firma de un convenio con la USAL de todas las empresas que llegan al Parque para acoger becarios. "Además, las empresas pueden hacer prácticas extracurriculares y hacemos jornadas para mostrar los proyectos que se desarrollan en Salamanca y en el Parque Científico. La conexión desde el minuto uno con los estudiantes es muy importante", ha señalado.

También ha informado de que cuentan con programas con niños, con estadíos desde los 6 hasta los 16 o 18 años. "Se trata de llegar a la sociedad desde las etapas más tempranas para que los niños conozcan que la ciencia es asequible y se transfiere y que esa transferencia permite desarrollar productos que mejoran nuestra vida", ha afirmado, incidiendo en la importancia de conseguir "que Salamanca esté en el foco y que se desarrollen proyectos de alto valor añadido".

En cuanto al principal reto del Parque a corto plazo, la gerente ha apuntado la necesidad de poner en marcha un nuevo edificio para seguir "acompañando" a empresas que se generen en el entorno de la Universidad. "Por eso es importante que tengamos edificios propios en los que gestionemos espacios que permitan albergar este tipo de empresas", ha afirmado, lanzando un mensaje a las compañías para animarlas a instalarse en el centro. "Aquí tienen el mejor entorno para instalar su empresa y lucharemos por ello", ha zanjado.

"Es el polo más atractivo de la región, el único vinculado con la universidad más potente"

Villamayor se ha convertido en la palabra estrella durante el foro de EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León titulado 'Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud'. Y es que, precisamente, en este municipio salmantino se ubica el Parque Científico de la Universidad de Salamanca.

El alcalde de la localidad salmantina, Ángel Luis Peralvo, ha asegurado que el "polo más atractivo" con el que cuentan es el Parque Científico. Por ello, acudía al foro con el objetivo de "ponerlo en valor" y contar todo lo que tienen que "aportar".

"Este es el polo más atractivo de la región en cuanto a naturaleza, no hay otro en el que haya un vínculo con la universidad más potente, la de Salamanca", afirmaba. Del mismo modo, hacia referencia a algunas de las empresas que forman parte de él y que hoy han participado en el foro de EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

La finalidad que persiguen desde el Consistorio es "dar facilidades para generar un atractivo e interés". Además, ha asegurado que, más allá de lo profesional, también ofrecen un gran espacio residencial donde vivir con "las mejores condiciones" y un lugar que está "perfectamente comunicado con la capital".

"Nuestro caballo de batalla es el Parque Científico y la generación de empleo", aseguraba. A nivel local, cree que es imprescindible que el municipio esté conectado por todas las vías con la capital y, por ello, es uno de los proyectos en los que se encuentran trabajando. Cerrarán una gran ruta en la que las empresas "puedan encontrar un buen lugar para el futuro". Una modificación que quedará resuelta a muy corto plazo, según ha avanzado el alcalde de Villamayor.

Para Peralvo lo más interesante es poder darse a "conocer". Por ello, ponía en valor el foro celebrado en el día de hoy dado que "va a llegar a multitud de personas y tenemos que hablar, decir, contar y llevarles qué es Villamayor y el parque".

Lamentaba que en la localidad salmantina no tienen "gran cantidad de inyecciones económicas". Sin embargo, ofrecen un "entorno natural fantástico, bien conectado, con grandes servicios y es uno de los polos más importantes dentro del ámbito provincial".

Y es que, cierto es, que desde la pandemia del Covid-19 cada vez son más quienes apuestan por asentarse en espacios naturales. Y de eso sabe mucho Villamayor. Que, además de un enclave fascinante, cuenta con una importante riqueza patrimonial y cultural.

"No va a haber otro lugar en el que se cree una estructura de trabajo con esta implicación. Villamayor es muy pequeño, pero muy grande", apostillaba.

El broche de oro, de la USAL: “Salamanca es referente nacional en innovación y desarrollo en el sector de la salud”

Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Relaciones Internacionales de la USAL, ha sido el encargado de poner el broche, con la clausura, del Foro ‘Salamanca, referente nacional en innovación y desarrollo tecnológico en el sector de la salud’ que ha organizado, en la mañana de este miércoles, 27 de septiembre, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca en Villamayor.

Lo ha hecho con una intervención de escasos cuatro minutos en los que ha querido agradecer a este periódico la celebración de este foro en tierras salmantinas y en el que también ha valorado los relatos de las distintas instituciones en las conversaciones que se han producido desde las 10.00 horas y hasta las 13.25 de este miércoles.

“Salamanca es un referente nacional en innovación y desarrollo en el sector de la salud. Esto es un honor y un privilegio”, ha afirmado el vicerrector de Relaciones Internacional de la Universidad de Salamanca que ha ensalzado los retos del futuro a los que se enfrenta la ciencia salmantina con la “medicina de precisión o las soluciones digitales”, en el foco.

“La Universidad de Salamanca tiene que explotar la trasferencia de conocimiento, pero no lo puede hacer sin el apoyo de empresas privadas y entidades locales. Queremos afianzar esta relación”, ha apuntado antes de finalizar con un: “en nombre de la universidad, gracias”.

Tras el broche de oro de la USAL, los asistentes han podido disfrutar de un vino español tras una jornada de calidad en la que se ha ensalzado todo el valor de Salamanca como referente en el sector de la salud.

Patrocinadores Foro Salamanca

Sigue los temas que te interesan