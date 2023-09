Carnero, alcalde de Valladolid: “Óscar Puente es el señuelo de Pedro Sánchez”

“El problema no es Óscar Puente. Se llama Pedro Sánchez. El problema de Puente quedó resuelto el pasado 28 de mayo en Valladolid. Óscar Puente es el señuelo de Pedro Sánchez”, ha afirmado, en la mañana de este miércoles, 27 de septiembre, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Aún colea la intervención del presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, exalcalde y diputado nacional por los socialistas, en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y como contestación a este. Sorprendió a propios y extraños que fuera Puente, y no Sánchez, o el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Análisis a un lado de las palabras de Puente, que muchos censuraron, lo que consiguieron los socialistas con ellas, con Sánchez a la cabeza, fue sorprender. Lo hicieron poniendo delante de Feijóo a un Puente que también ganó las elecciones municipales en Valladolid pero que no puede gobernar, tras ocho años haciéndolo, al no dar la aritmética suma alguna con Valladolid Toma La Palabra, sus socios tiempo atrás, y sí dar con un pacto entre PP y Vox, que ha colocado a Carnero como primer edil.

“No podemos quebrar el orden constitucional, con la amnistía y el referéndum se quiebra. El problema se llama Pedro Sánchez. Yo me dedico a resolver los problemas de los ciudadanos de Valladolid. Eso es lo que me ocupa y preocupa”, ha afirmado Jesús Julio Carnero.

Atascos

En las últimas horas, y a través de las redes sociales, se han compartido varias fotografías en las que se podían ver atascos en la zona de la Circular. El regidor vallisoletano ha asegurado que, para acometer estas reformas en el tráfico están preparando “la nueva Ordenanza” que esperan que llegue al pleno de finales del mes de octubre de la corporación municipal.

“Venimos a resolver los problemas de los vallisoletanos. No eliminamos carriles bici, los incrementamos, como en Arcas reales y en el Camino Viejo de Simancas. Extendemos Biki, no se pierden subvenciones de Fondos Europeos. Decir esto es faltar a la realidad o lo que es peor, estar fuera de la realidad”, ha asegurado Carnero.

Zona de Bajas Emisiones

“Es evidente que nosotros tenemos una propuesta que vamos a configurar a final de año con respecto a la Zona de Bajas Emisiones. Cuando el anterior Equipo de Gobierno acudió a la solicitud de Fondos Europeos, el proyecto que se presentó no era el de 3,4 kilómetros, sino de poco más de un kilómetro que se asemeja al que nosotros hemos puesto sobre la mesa”, ha señalado Carnero.

Todo también en relación con la polémica que existe en la ciudad con la Zona de Bajas Emisiones.

