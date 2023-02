El ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León reúne a los principales protagonistas para debatir sobre la solución autónoma de conflictos laborales

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, lugar donde se ha celebrado el foro 'La solución autónoma de conflictos laborales', ha puesto en valor la comunicación como herramienta para evitar la saturación del sistema judicial en caso de desavenencias que pudieran surgir en cualquier ámbito del trabajo entre empleado y empleador.

La directora de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Silvia García, ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los presentes, en especial a los alumnos del Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, un "maravilloso grupo" que se ha encargado de realizar íntegramente este foro en formato programa de televisión como un "auténtico equipo de profesionales".

Silvia García ha subrayado que desde este medio "estamos muy interesados" en dar difusión y promoción a iniciativas que se están llevando a cabo con "gran efectividad", como, precisamente, es el caso de la "intermediación laboral" y que, sin embargo, "en la mayor parte de las ocasiones no tienen la notoriedad pública que se merecen".

La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, Purificación Morgado Panadero, ha puesto en valor este tipo de actividades porque este es un "tema de candente actualidad e importancia". "La universidad tiene que ser un espacio de diálogo donde expresarse libremente", ha recalcado.

Igualmente, ha explicado que en la Facultad de Ciencias Sociales se estudia el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por lo que este tema es un asunto "vital" para los alumnos que hoy se forman aquí. Además, ha puntualizado que algunos de los agentes de este diálogo en la Comunidad son, precisamente, profesores en esta Universidad, por lo que ha puesto de relevancia, una vez más, la importancia de la resolución de conflictos laborales de forma autónoma.

De la misma forma, Morgado ha destacado el programa específico de complemento a la docencia que ofrecen en la Facultad de Ciencias Sociales, donde enseñan a los estudiantes "lo que es la calle".

El director del Serla: "Sin aportación de la Junta, no se puede dar el servicio"

La polémica por la posible supresión del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en Castilla y León se ha convertido en tema nacional. Todos han opinado. Sindicatos, Junta, patronal, Consejo Económico y Social y hasta el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el director general del Serla, Julio Cordero, todavía no se había pronunciado. Hoy lo ha hecho en el foro 'La solución autónoma de conflictos laborales'.

Cordero lo ha dejado claro: "Sin aportación de la Junta, no se puede dar el servicio". En alusión a la intención de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de dejar de financiar este sistema de mediación y arbitraje laboral ya que es "deficitario", como indicó el consejero Mariano Veganzones (Vox) hace unas semanas. El director general del Serla ha realizado una defensa a ultranza de esta medicación a la que ha calificado del "caso de éxito más relevante de la democracia participativa".

Por este motivo en la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca ha abogado porque se "debe garantizar una financiación" desde la Junta. ¿Cómo? Destinando una "simple partida presupuestaria". "Algo que sea común a todos en todos los sentidos", ya que ha insistido "es imposible sin financiación".

"Una polémica sin sentido"

En su opinión, la polémica que ha surgido en la Comunidad "carece de sentido" ya que es el mejor sistema para resolver conflictos laborales y lo hace de una "manera barata y eficiente". Una de las soluciones propuestas desde la Consejería es que sean los propios funcionarios los que regulen estos conflictos, algo que para Cordero no es viable. "No es posible que lo hagan los funcionarios mejor, es un aspecto no comparable con la administración", ha asegurado, para insistir en que "si están bien financiados realizan un buen trabajo, una gran labor, pero es diferente" a lo que realiza en estos momentos el Serla, un órgano extrajudicial, autónomo y paritario, formada a partes iguales por los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad.

El "interés social" del Serla también ha sido destacado por su director, para quien su "utilización" ha supuesto su "consolidación, consecuencia directa de que ha sido plenamente asumido por los actores directos de las relaciones laborales, adquiriendo un papel cada vez más relevante y dinamizador del entorno laboral de Castilla y León".

Por último, Cordero se ha marcado cinco retos de futuro para el Serla. Lograr avances de digitalización para la medicación, formación previa para los trabajadores, y mejorar la relación y cooperar más con operadores jurídicos, administraciones públicas y órganos judiciales.

El presidente del CES, sobre el Serla: “No es opción, es una necesidad”

Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ha puesto el broche de oro al foro. "Estamos ante un sistema imprescindible. No es opción, es una necesidad. Es un sistema que soluciona y también previene conflictos laborales. Un medio que debería desarrollarse más", ha defendido en una exposición que ha durado cerca de 15 minutos.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León ha querido cerrar, por un lado, el debate sobre el mantenimiento de este órgano, tras la polémica de los últimos meses, y apuesta por dotar de medios al sistema para que siga creciendo en los próximos años en la Comunidad. Cabero ha querido subrayar la "eficiencia del sistema" que "no solo resuelve conflictos jurídicos" porque no todos los conflictos laborales llegan a judicializarse.

El presidente del CES ha añadido que el Serla "es crucial para trabajadores, empresas y creación de empleo" ya que el Diálogo Social lleva a la paz social y con ello "las empresas se sienten atraídas" a la hora de asentarse en nuestra región.

Impulso y modernización del Serla

"Para su impulso tenemos que acudir a las nuevas posibilidades. En los países en los que se desarrolla hay más bienestar porque es un instrumento útil en el sistema democrático", ha explicado Enrique Cabero, en la apuesta por mantener y hacer crecer el Serla.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León también aboga por "prevenir el conflicto antes" y por "dotar de medios suficientes" al sistema ya que la Fundación Serla cuenta, en la actualidad, con "un presupuesto escaso tras los últimos acuerdos". Medios materiales y económicos, en definitiva.

"Son muchas las oportunidades que se abren con una administración comprometida. Tenemos grandes oportunidades si se desarrolla desde el Diálogo Social. Es el instrumento más útil en una Democracia participativa para el marco de las relaciones laborales", ha finalizado Cabero.

Eliminación del Serla, según los expertos

Los expertos han coincidido en señalar la necesidad de la continuidad de la "herramienta fundamental" del Serla y han pedido una mayor seguridad jurídica.

Ricardo Bodas, magistrado emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Beatriz Losada, directora de la Fundación SIMA, Jesús Baz, director del equipo redactor del Informe del CES de Castilla y León, y Rafael Sastre, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y mediador de la Fundación Serla, han coincidido también en destacar la "necesaria diferencia" entre el papel de los servicios de mediación y arbitraje y el de la administración en los conflictos laborales y han cargado contra el "ataque a la autonomía colectiva" que, a su juicio, supone el intento de la Consejería dirigida por Mariano Veganzones.

Bodas pone el foco en la necesidad de "seguridad jurídica"

Ricardo Bodas, magistrado emérito de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha hecho hincapié en la necesidad de "seguridad jurídica" y ha alertado sobre la enorme carga de trabajo en los juzgados de lo social en relación a conflictos laborales que, a su juicio, es "artificiosa" y podría resolverse en órganos de mediación laboral. "Si no conseguimos incrementar la capacidad de resolución vamos a continuar teniendo un problema tremendo de reclamación de indemnizaciones al Estado por retrasos. Los ciudadanos tienen derecho a que se pruebe y la carga de trabajo que se nos encomienda es nuestro problema", ha afirmado, añadiendo que nos encontramos ante "un reto histórico que tiene que acometer el CGPJ". "Es un momento histórico clave para la mediación y el arbitraje", ha señalado.

También ha señalado que una particularidad de España ha sido "el gran peso de la jurisdicción social". "La jurisdicción social ha sido extremadamente operativa, garantizaba la mediación, la gratuidad y la rapidez. A día de hoy esto ha saltado por los aires y su situación es especialmente complicada, se ha despeñado. Es el momento histórico de la autocomposición", ha señalado.

Baz afirma que "judicializar" lleva a que "no se resuelvan muchos conflictos"

Jesús Baz, director del equipo redactor del documento base del Informe del CES de Castilla y León ha señalado que "hay mucha pedagogía que hacer sobre los sistemas de solución autónoma de conflictos". "Cuando se trató de eliminar la financiación para el Serla se decía que había un monopolio sindical. Ni monopolio, ni sindical", ha afirmado.

El jurista ha destacado el papel de los sistemas de solución autónoma de conflictos y ha asegurado que "muchas veces cuando no se resuelven los conflictos de fondo es cuando en la empresa se judicializan muchas cuestiones". "Los órganos de mediación llevan a cabo una tarea diferente: no se lleva a cabo una labor propiamente hermenéutica, de aplicación estrictamente jurídica de la norma. Ahí lo que se hace es consensuar que manera de aplicar la normativa satisface a las dos partes", ha destacado.

Losada asegura que cuestionar el Serla "ataca al modelo constitucional"

Beatriz Losada, directora de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ha considerado "inconcebible" que se esté cuestionando la existencia del Serla, que ha calificado como "una herramienta fundamental" y que "deriva del modelo laboral español".

Para Losada, cuestionar el Serla "ataca al modelo constitucional español". "El conflicto en el mundo laboral es algo inherente a las relaciones laborales, es una oportunidad y un motor de cambio. Los organismos de solución autónoma de conflicto sirven para dar una solución a aquellos conflictos que no la van a encontrar en una sentencia", ha añadido.

Desde el punto de vista de esta jurista, "tener que explicar la necesidad de que existan estas herramientas en el modelo laboral" demuestra que "existe un problema grave". "Tenemos que mirar hacia la Carta Social Europea y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No es una cuestión de ideología, sino de oportunidad y de necesidad para resolver los conflictos laborales", ha zanjado.

Sastre: "Se ha disparado un misil contra la autonomía colectiva"

Rafael Sastre, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca y mediador de la Fundación Serla, ha asegurado que "se ha disparado un misil contra la autonomía colectiva" con la propuesta de eliminación del Serla. "Lo único que he escuchado son frases insultantes y no argumentos. Deberíamos estar hablando del futuro y de lo que estamos hablando es del pasado", ha asegurado, añadiendo que propuestas como esta "retrotraen a bastantes años atrás".

Sastre ha insistido en que se trata de "una propuesta anacrónica, un disparate desde el punto de vista jurídico, y una desconfianza frente al propio sistema autonómico". Y ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León "establece el fomento del Diálogo Social" y que estas decisiones "ponen en cuestión la autonomía colectiva y el propio autonómico de relaciones laborales".

Cartel patrocinadores evento CES.

