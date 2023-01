La jueza reprocha al PP la ausencia de Feijóo en el juicio de Salamanca: “Que venga él y me diga que no es la persona adecuada”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido este viernes al Juzgado de Instrucción número 5 de Salamanca donde se le había citado como testigo en el proceso abierto por la no convocatoria del congreso provincial de los populares en tierras charras. Una ausencia muy significada y que se ha convertido en el tema polémico de la mañana. La parte demandante ha solicitado la imposición de las sanciones administrativas previstas al efecto por no presentarse, algo que ahora está en manos de la jueza.

El PP ha alegado que su no comparecencia se debe a que Feijóo no era presidente en el momento que se produjeron los hechos analizados y referidos a un Congreso provincial del año 2017. En Salamanca se ha presentado su equipo jurídico para alegar el motivo por el que lleva casi dos años sin convocar el famoso congreso, algo que ha sido reprochado por la juez y por la acusación. Todo ello después de que trece afiliados consideraran vulnerados sus derechos políticos y presentaran una demanda, que ha sido admitida a trámite y solicita medidas cautelares.

La defensa del PP ha alegado que Feijóo no estaba presenta porque su “falta de intervención” en lo que se juzga es “evidente” y se ha apoyado que la representación era efectuada por varios representantes legales, entre ellos Alberto Durán, con “experiencia desde hace más de 10 años”.

El momento más tenso que se ha vivido ha sido cuando la jueza ha preguntado por la presencia de Alberto Núñez Feijóo. “No lo veo por aquí”, ha afirmado. Para posteriormente preguntar al letrado defensor si había leído la citación del juicio donde se exigía la presencia del político gallego. “Estaba citado al nombre de Núñez Feijóo, no era a ningún representante legal”, ha rechazado la jueza, que posteriormente se ha alargado en su argumento. “Ustedes eran conocedores de que era él, quedaba claro que era la persona que tenía que estar aquí. Si no se ha personado es porque no han querido. Ustedes entienden que no tiene nada que aportar en esta causa. Que el señor Feijóo hubiera venido y me hubiera dicho que él no era la persona que tenía que declarar", ha esgrimido, para concluir con un "es el PP y Feijóo el que decide de manera unilateral cuando la prueba es pertinente o no”.

En ese momento, el abogado defensor ha alegado que se trataba de una decisión con la mejor “intención para ayudar a la parte demandante” en no demorar un juicio con una persona que no estaba relacionada con el caso.

Por su parte la acusación ha recordado que Feijóo y el PP fueron citados desde el 5 de enero para haber impugnado la resolución de su presencia. Y ha reprochado que la parte defensora asegure que el hoy líder nacional no tiene nada que decir sobre el asunto. “Nuestra intención es preguntarle por los años 2021, 22 y 23” y entre ellas la cuestión de si como miembro del Comité Ejecutivo Nacional “ha participado en algún acuerdo para demorar el congreso de Salamanca y se lo ha notificado a los militantes”.

