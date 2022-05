'Llegaron de Noche', premio a la mejor película en el Festival de Cine de Ciudad Rodrigo

La película 'Llegaron de Noche', del director Imanol Uribe, ha sido la gran vencedora de la 11ª Edición del Festival de Cine de Ciudad Rodrigo. La obra se ha alzado con cinco estatuillas en la Gala de proclamación celebrada en Ciudad Rodrigo el viernes 20 de mayo de 2022 en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. En concreto, ha obtenido los premios a la Mejor Película, al Mejor Director, Mejor interpretación para Juana Acosta, Mejor Fotografía y Premio Signis España.

Este ha sido el resultado del palmarés del Festival:

Mejor Largometraje: 'Llegaron De Noche', de Imanol Uribe

Mejor Cortometraje De Ficción: 'Votamos', de Santiago Requejo

Mejor Documental: 'Beti - Jai El Templo Olvidado', de Santiago Mazarro

Mejor Cortometraje De Animación: 'Nacer', de Roberto Valle

Mejor Dirección: Imanol Uribe por 'Llegaron de noche'

Mejor Interpretación: Juana Acosta por su papel protagonista en 'Llegaron De Noche' Mención Especial a Cristina Fernández Pintado y Paloma Vidal por 'La butaca de la puta' de Mar Navarro

Mejor Fotografía: Gonzalo Fernández Berridi por 'Llegaron de noche'

Mejor Montaje: Ascen Marchena por 'Ellie'

Mejor Banda Sonara: Carlos Mansa por 'Big Box'

Premio Especial Denis Rafter: 'La butaca de la puta', de Mar Navarro

Premio Roberto Báez: 'Amantes del cine', de Pablo Floriano

Premio Signis España: 'Llegaron de noche', de Imanol Uribe

Mención Especial Signis España A: 'Amantes del cine', de Pablo Floriano.

Gala de entrega

La Gala dio comienzo a las 20:30 horas del viernes con la proyección de las últimas proyecciones (Sigt, El Gran Hito y Amantes del Cine), a continuación intervino la Barahona Big Band que fue intepretando las siguientes piezas intercaladas a la proclamación de ganadores : Day at the beach (3'45'') Cantaloupe Island (3'53''), Hip-Hug-Her (4'08''), The Pink Panther (3'30'') y My way (2'50'').

Sigue los temas que te interesan