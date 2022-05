Lumbrales supera todas las expectativas de público en la Feria Ganadera de San Isidro

Lumbrales regresa a la ansiada 'normalidad' con la celebración de su tradicional Feria Ganadera de San Isidro, tras dos años suspendida por la pandemia de covid-19. Pero el regreso ha sido "todo un éxito", en palabras del alcalde, Carlos Pedraz. Pocas ediciones se habían visto tanta cantidad de visitantes, no así de cabezas de ganado, sobre todo vacuno, por las restricciones de tuberculosis. Pero no desanimó a que miles de personas se acercaran al recinto ferial, como también a la Feria Multisectorial, para volver a 'vivir'.

Todo comenzó la noche antes con una verbena, por primera vez en una fecha parecida, a cargo de la orquesta La Búsqueda, con Luis Cotobal al frente. Nada parecía indicar que no fueran las fiestas de agosto, tal era la cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que se dieron cita para disfrutar, bailar y volver a la vida. Así, la fiesta, muy animada, se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Aún con los ojos de poco dormir, se dio paso, en la plaza de la Alegría a la Feria Multisectorial y Transfronteriza, en la que se expusieron en cerca de cincuenta casetas todo tipo de productos agroalimentarios y artesanales.

Y todo el cortejo oficial se trasladó al recinto ferial, sito en la carretera de Bañobárez, donde se desarrollaba la Feria Ganadera. Allí, miles de personas compartían vivencias, recuerdos, trabajos y amistad tras dos años sin poder relacionarse en este tipo de eventos tradicionales que, sobre todo, aseguraba el alcalde a EL ESPAÑOL Noticas de Castilla y León, "han comarca". Tal es así, que visto el desarrollo de esta Feria Ganadera de San Isidro, bien se puede decir que se ha convertido en lo que fue, la segunda en la provincia de estas características tras Salamaq, que es de otra dimensión, recordó Carlos Pedraz. Por este motivo, el primer edil dio "las gracias a todo el Ayuntamiento por la organización y el resultado de este importante evento".

El acto contó, a la hora de la entrega de premios, con los diputados Jesús María Ortiz, José Francisco Bautista, Manuel Hernández, Jesús Luis de San Antonio, así como del capitán de la Guardia Civil de Vitigudino, y numerosos alcaldes de la comarca.

Ganado presente

En cuanto a la presencia de ganado, han asistido cabeza de caballos, burros, mulos y ponis. En total han sido más de 30 cabezas de ganado, para lo que se han montado unos veinte corrales. En cuanto al sector ovino, la Feria contó con más de cincuenta cabezas repartidas en 10 corrales diferentes. Mientras que en el sector bovino "es donde más problemas han existido", apuntó el alcalde, "por los problemas, no solo la comarca de Vitigudino, sino que se puede extrapolar a gran parte de Castilla y León, como es el aumento muy considerable de los casos de tuberculosis". Esta anómala situación "nos ha acondicionado mucho, pero vamos a intentar, por todos los medios, que no merme o no reste afluencia de vacuno a la feria".

Por lo demás, una bonita y esperada jornada de convivencia de las gentes del campo, donde se habla de ganado, de costes, del presente y del futuro. Pero también de la Sanidad en la comarca que "cada día está peor y si no se remedia, muchos nos tendremos que ir a vivir a la capital", espetó un jubilado a este diario.

