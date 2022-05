El miedo al origen del cáncer: “No entendemos qué hemos hecho para que nos alcance"

El doctor Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Oviedo y distinguido con el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, advirtió en la tarde de este jueves sobre el miedo que anida en el paciente sobre el origen del cáncer. “No entendemos qué hemos hecho para que nos alcance”, comentó antes de participar hoy en la sesión del ‘Tour del Cáncer’ celebrada en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, según ha informado la agencia Ical.

‘El Tour del Cáncer’ es una conferencia que recorre diversos puntos de España con el objetivo de incrementar la visibilidad y el conocimiento de la enfermedad a la sociedad, además de trasladar los servicios que ofrece la asociación a los pacientes con cáncer y sus familias. A través de esta conferencia, en la que participaron además del doctor López Otín, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, y el presidente de la Asociación en Salamanca, Ángel Losada, se proporcionó conocimiento general sobre el cáncer, sus causas y sus síntomas de alarma.

López-Otín, quien también ostenta el Premio Europeo FEBS de Bioquímica, el Premio Rey Jaime I de Investigación presentó su libro ‘Egoístas, inmortales y viajeras: Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos: conocer para curar’. Los beneficios obtenidos con la venta de este libro van destinados íntegramente a la Asociación.

Además, en este Tour, el doctor tuvo la oportunidad de resolver dudas de los asistentes relacionadas con el cáncer, junto a Ramón Reyes. “El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer” ya que, en España no se tienen las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente, no se tiene una atención integral y continuada y no todos los cánceres se investigan lo suficiente. Estas desigualdades se reflejan en un estudio hecho público el pasado 4 de febrero Día Mundial Contra el Cáncer”, apuntó Reyes.

“Desde la Asociación trabajamos en dos planos. Uno con la población, con los recursos que nos proporciona la sociedad, para cubrir las necesidades de pacientes y familiares y paliar estas desigualdades, ofreciendo nuestros recursos y servicios gratuitos como orientación médica, atención psicológica y social y acompañamiento. El otro plano en el que trabaja nuestra Asociación es junto a entidades públicas y privadas para conseguir que, en el futuro, todas las personas sean iguales frente a la enfermedad”, afirmó añadió el presidente nacional de la AECC durante su intervención en ‘El Tour del Cáncer’.

El cáncer en Salamanca

En Salamanca, los nuevos casos de cáncer detectados en el año 2021 fueron de 24.535, lo que supone una tasa de 773,39 casos detectados por cada 100.000 habitantes, Desde la Asociación Española Contra el Cáncer fueron atendidos en este mismo periodo 1.659 beneficiarios Aquí cuenta con cinco psicólogas, un trabajador social, un coordinador de voluntariado y un administrativo.

El importe directo destinado ayudas económicas prestadas en 2021 fue de 23.996 euros, que se está viendo incrementado en lo que va de año. En total, la suma destinada a investigación en el mismo periodo fue de 365.342,23 euros.

“Con el ‘Tour del Cáncer’ queremos trasladar a la población qué es el cáncer, lo que supone tener la enfermedad y crear conciencia sobre la realidad de los pacientes y sus familias. Desde la Asociación estamos a disposición de cualquier persona que tenga dudas sobre esta enfermedad y por supuesto, de las personas con cáncer y sus familias”, expresó, Ángel Losada, presidente de la Asociación en Salamanca.

