Pollán alaba el libro 'El Tiempo de las Libertades' en su presentación en Madrid

El Presidente de las Cortes, Carlos Pollán, acudió este jueves en Madrid como invitado a la presentación del libro ‘El Tiempo de la Libertad’, obra coordinada por el catedrático de Historia del Pensamiento Político de la Universidad de León, el sevillano Salvador Rus, un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU.

En su intervención, Pollán “se alegró” de que uno de sus primeros actos como Presidente de las Cortes de Castilla y León fuera del territorio de la Comunidad fuera “para presentar una contribución tan relevante al conocimiento de la Historia de España y a la investigación académica”, y también “por hacerlo en un ambiente académico como el que se favorece en la Fundación San Pablo CEU y que se caracteriza por el rigor y el respeto a la excelencia”, afirmó.

En lo que se refiere a la obra, ‘El tiempo de la Libertad’, el Presidente ha destacado que “una de las grandes aportaciones del libro que hoy se presenta, y que ha contado con el impulso de las Cortes, es que sitúa adecuadamente en su contexto los acontecimientos y las ideas de la época de las Comunidades, evitando así el riesgo de interpretar en clave presentista”. Además, destacó “el prestigio académico de quienes han aportado puntos de vista tan interesantes, consiguiendo dos objetivos: realzar la importancia de las Comunidades como objeto de estudio histórico y garantizar la calidad científica de este libro”.

Finalmente subrayó la importancia de “la innovación del lenguaje político, ya que en esta obra se habla de Estado y no solo de Reino, se habla de poder y no de potestades, se habla de participación y no de obediencia y, fundamentalmente, se habla de ciudadanos y súbditos”. “No cabe mayor modernidad”, concluyó.

Para cerrar el acto de presentación, en su discurso Pollán agradeció el interés “que hoy habéis expresado respecto a uno de los acontecimientos más fascinantes y conflictivos de la Historia de nuestro país y, por extensión, de Castilla y León”.

