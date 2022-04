"Busco ser biólogo para estudiar enfermedades y dar conocimientos a la industria farmacéutica"

Noticias relacionadas Un estudiante de Béjar representará a España en las Olimpiadas Internacionales de Biología en Armenia

Pablo Gómez García, alumno de 2º de Bachillerato del IES Ramón Olleros Gregorio de Béjar, ha conseguido la medalla de Oro en las Olimpiadas Nacionales de Biología celebradas del 31 de marzo al 3 de abril en Oviedo. Además, también fue finalista de las Olimpiadas de Castilla y León celebradas en la Universidad de Salamanca y, por tanto, representará a España en las Olimpiadas Internacionales de Biología a celebrar en Tsaghkadzor (Armenia).

¿Esperaba conseguir esta meritoria medalla?

No lo esperaba, porque el nivel que encontré en la Olimpiada de Biología era muy alto. Había personas con notas más altas y mucho interés por la Biología.

¿Qué le indujo a participar en la Olimpiada de Biología?

Julián Barrios, mi profesor de Biología en el Ramón Olleros de Béjar, me lo propuso, ya que me gustaba la Biología. Me apunté y fue un poco probar suerte en la fase autonómica, donde quedé suplente. Por circunstancias, al final pude ir a la fase Nacional en Oviedo. Esa sí que la prepare más concienzudamente.

Pablo Gómez, con su profesor de biología, Julián Barrios, en el claustro del centro IES Ramón Olleros

¿Cómo se prepara una prueba?

El temario era muy amplio, porque nos examinábamos desde 1º y 2º de Bachillerato hasta el segundo trimestre. Además, teníamos unas prácticas que no pudimos preparlas en el Instituto. Por eso, la Universidad de Salamanca nos preparó con un curso de introducción a la Biología práctica, en las que estuvimos un fin de semana los tres representantes de Castilla y León, Mónica, Carlos y yo. Al margen de ello, mi profesor Julián me iba mandando material de este año y del anterior. Yo también, por mi cuenta, fui repasando los temas de Bachillerato

¿Nos puede recordar con qué se queda de su estancia en la final de Oviedo?

Sobre todo con la gente. Voy a Oviedo sin conocer a nadie, dispuesto a hablar con el resto de participantes y a compartir experiencias. Es muy enriquecedor hablar con gente de toda España, de Galicia, Cataluña o Andalucía. También había gente de colegios privados como de públicos, que tienen distintos modelos de evaluación. Allí se comparte vida con todo el mundo, y luego, además, todas las visitas culturales que tuvimos en Oviedo durante toda la estancia. Estamos haciendo algo que nos gusta y que nos atrae. Tenemos las mismas aficiones y, creo, que poder estar allí fue una oportunidad de oro para poder descubrir que todos, o casi todos, nos queremos dedicar de forma directa o indirecta a la biología. Como profesionales en el futuro.

"Tengo que disfrutar la experiencia de conocer a gente de todo el mundo relacionada con la Biología"

Ahora se marcha Armenia a la fase final internacional.

Del 10 al 17 de junio vamos a Armina los cuatro medallas de oro, un chico navarro, otro andaluz, yo que fui el tercero, y el cuarto un catalán que por tener nacionalidad italiana, por la normativa de la Olimpiada, no puede venir, lo que hará un madrileño. A mayores, irán dos personas de la delegación de la Olimpiada española de Biología. Antes de ir tenemos una semana de preparación en una Universidad de Madrid, donde estudiaremos, aparte de los contenidos, todo lo que es la parte práctica y después iremos a Armenia. Tengo que disfrutar la experiencia de conocer a gente de todo el mundo relacionados con ese mundo de la Biología.

¿Qué espera de la fase internacional?



Sobre todo, tengo muchas ganas de llegar allí y poder hablar con gente de todo el mundo, como decía. Esta vez tendremos más tiempo para preparar la prueba, así que espero ir bien preparado. También reforzar los lazos que ya, de alguna manera, establecimos entre los que vamos a representar a España en Armenia.

¿Se siente un superdotado?

Algunos no podían asistir a la fase nacional por todas las medidas que había con las vacunas del covid-19, que era algo que se nos exigía. Digamos, que por esas casualidades pude acceder a la prueba nacional. Y, de paso, ganar la medalla de oro y tener la suerte de poder acudir a Armenia. También poder asistir a todos esos cursos que nos están ofreciendo, que son todo experiencias que llevamos en nuestras mochilas. Por tanto, no me siento un superdotado. Lo que sí tengo que decir que todos los que estábamos en la fase final somos gente muy trabajadora. El trabajo es lo que nos caracteriza a todos. Y, sobre todo, el nivel de concentración que se puede alcanzar. No somos superdotados, repito, pero sí que sabemos orientar el curso.

¿Qué es para usted la Biología?

En 4º de la ESO me empezó a llamar la atención la Biología, sobre todo en el campo de la Biotecnología, que es lo que pretendo estudiar en un futuro. Veo a la Biología como un campo muy amplio, que ofrece la oportunidad de la medicación, algo que poca gente tiene la oportunidad de conocer, y que te permite innovar cada día y trabajar para aprender, puesto que es un campo en continua evolución, que tiene interés para todo el mundo. Y a mayores, creo que todo eso que define la biología es un campo que la hace muy atractiva.

Se supone que querrá ser biólogo.

Sí, por ese enfoque práctico y, principalmente, estudiar enfermedades y ofrecer conocimientos a la industria farmacéutica y biotecnológica.

Mucha suerte.

Entrega de premios en la que Pablo Gómez García recibe la medalla de oro por su tercer puesto (junto a otros medallistas, la Delegada de la AOEB, Consuelo Sánchez y Leticia)

