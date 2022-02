Igea (Cs): "Vamos a ser decisivos, con total seguridad"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, visita Salamanca para, entre otras cuestiones, "dar las gracias al fantástico equipo en Salamanca". En una campaña que "se nos ha hecho muy corta, una semanita más y vamos a por la absoluta, ya que vamos bien. Y he de deciros, que ha sido una campaña espectacular, de menos a más, transmitiendo una cosa tan sencilla como la honestidad un palabra que en política tiene que valer para algo".

A continuación, Igea entró a valorar el debate celebrado ayer, "fue un muy buen debate. Explicamos cuál es nuestra política económica, cuál es nuestra política de fiscalidad, cuál es nuestra política sanitaria. Y decimos una cosa, que no me pasaba hace mucho tiempo, que era ganar un debate en el bloque de pactos y eso tiene su mérito siendo uno de Ciudadanos. Pero la verdad es que hemos dejado muy claro cuál es nuestra postura ante estas elecciones".

Porque abundó, "a partir del próximo lunes vamos a hablar de esta Comunidad, del futuro, de su fiscalidad, de su crecimiento, de su necesidad de repoblación. Y vamos a sacar a los extremos de la ecuación de esta comunidad, como este país, está deseando. Se nota en la calle y se nota en las encuestas. Está deseando acabar con el triste espectáculo que se ve en el Congreso de los Diputados y en la política nacional. Con el frentismo, con la polarización. Con todo eso de lo cual la gente está ya legítimamente harta, como está legítimamente harta de la mentira. Esas son nuestras dos únicas líneas rojas la polarización, el frentismo y la mentira y la deshonestidad".

"No permitiremos de ninguna manera que se repitan las elecciones"

El mensaje de Igea fue claro: "No permitiremos de ninguna manera que se repitan las elecciones. No permitiremos que no haya acuerdo. Y si es preciso nos sentaremos con los dos grandes partidos, para pedirles que lleguen a un gran acuerdo que saque a esta comunidad de sus problemas esenciales, que tiene que afrontar de una vez con decisión la repoblación que necesita".

Respecto a la posibilidad de haya un entendimiento, a lo Merkel, como dijo en el debate, Francisco Igea cree "que la esperanza mueve el mundo. Si no tuviéramos esperanza, no nos dedicaríamos a la política. Si no fuéramos capaces no solo de tenerla, sino de difundirla. No nos dedicaría a la política y creo que esta de país y que esta comunidad necesita eso. Necesitan precisamente gente que tenga esperanza en cambiar las cosas".

Se preguntó por qué "en este país lo que es posible en otros sitios no sea posible en aquí. Yo creo que es posible. Vamos a ser decisivos. Con toda seguridad. Pero si la suma no diera, nosotros nos sentaremos a hablar. Quienes son interpelados hoy son quienes viven muy cómodos en sus trincheras, en un sitio y en otro. Hemos demostrado a lo largo de estos años y en estas últimas semanas, especialmente también en el Congreso de los Diputados, que somos capaces de llegar a acuerdos, que somos capaces de hacer política".

"En estas dos semanas de campaña hemos visto cómo cambian las cosas, cómo son diferentes, como la gente empieza a creer que puede ser diferente. Hoy algunos están muy preocupados, tremendamente preocupados, y algunos están pensando que harán el lunes. Nosotros no. En el peor de los casos, vamos a volver a nuestro trabajo. Pero hay gente que está pensando que igual esto que ha hecho no es una buena idea, que igual no era una buena idea poner en juego los intereses de la comunidad, que no era buena idea dejar a esa comunidad sin presupuestos cuando más lo necesitaba, porque los ciudadanos se lo van a reclamar este domingo. Así que estéis tranquilos. Las sumas van a dar. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y esta comunidad va a salir adelante, entre otras cosas, gracias a este enorme equipo humano que tenemos en esta capital", explicó Igea.

Respecto a los pactos, el candidato de Ciudadanos dejó claro al hablar de imparcialidad o parcialidad en el día después. Señalando a Mañueco, explicó que "quizás el más elocuente fue el que tuvo tanto silencio. Ya había hablado por él una señora veinticuatro horas antes y él estaba al lado, él se quedó con el selfi, pero también se quedó con lo que dijo la señora y ayer no lo desmintió. Ayer era el día para desmentirlo y no lo desmintió. Eso sabemos lo que significa. Si yo fuera un votante moderado del Partido Popular, alguien que cree en los principios del Estado de derecho, de la democracia liberal, de la Unión Europea, hoy estaría pensando en votar a Ciudadanos, que es la única alternativa de que haya un gobierno sensato, no capturado por los extremos en esta comunidad. Pero fue muy elocuente. Fue el silencio más elocuente de todos, probablemente"

Sigue los temas que te interesan