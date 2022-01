Iceta apela a colaborar entre instituciones por “las oportunidades de futuro de la cultura”

El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, apeló este miércoles en Salamanca a la colaboración entre instituciones para “aprovechar las oportunidades de futuro que ofrecer la cultura”. Durante un encuentro en la sede socialista con diferentes colectivos culturales de la provincia salmantina para escuchar “inquietudes y preocupaciones” , aseguró que "a veces todos incurrimos en el defecto de pensar que la política cultural empieza y acaba en Madrid. Y no es así”, sugirió.

Tras un par de días de viaje por la Comunidad, Iceta ha podido comprobar el fenómeno de la despoblación que “a todos angustia” y señaló la conveniencia de pensar en “las oportunidades, los proyectos y las expectativas” que puedan frenar esa tendencia y, “si es posible, revertirla”. “La cultura ofrece oportunidades. El patrimonio cultural histórico, arqueológico y monumental es muy importante en España, y especialmente en Castilla y León. Tenemos el deber con la historia de recuperarla y honrarla pero también es una oportunidad de futuro”, manifestó.

El ministro reconoció que “a veces” se utiliza una narrativa que le “molesta” al escuchar que “la cultura está pidiendo…”. “No, la cultura ofrece”, sentenció. En este sentido, señaló que el deber de las instituciones, como la que él representa, es “recoger ese ofrecimiento y transformarlo en oportunidades” porque, de este modo, se obtendrán “beneficios para todos”. Así, con el ánimo de “aprender nuevas realidades y ver oportunidades de colaboración que se podrían explorar”, mantuvo el encuentro con las fuerzas vivas del sector en Salamanca.

Preguntado por la militancia de unos 350 monumentos en la Lista Roja del Patrimonio solo en Casilla y León, como segunda comunidad tras Andalucía, un dato ofrecido por la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, durante su intervención, Iceta remarcó asimismo que a nivel de conservación se están movilizando recursos “como nunca”. No solo los de Cultura y Deportes, sino también por parte de otros ministerios como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o el de Industria, Comercio y Turismo que “tienen reservada una parte de su presupuesto para mejorar el patrimonio”.

Además, recordó que, de manera excepcional y por un periodo de tres años, los fondos europeos de recuperación también podrán servir de ayuda. “De todos formas, en España existe mucho patrimonio y es difícil que lleguemos a todo si no hay cooperación entre las instituciones. Y es lo que ofrezco. Debemos sumar. Cada institución por su cuenta no llega a todas esas huellas de nuestro pasado que requieren de nuestra atención y que quizá no la han recibido”, insistió el ministro.

“Tiempo de cambio”

El encuentro con los colectivos culturales de Salamanca contó además con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien manifestó que es “tiempo de cambio y esperanza” para la Comunidad “después de 35 años de gobierno de la derecha que lo han hecho todo más pequeño, a pesar de todo el potencial cultural que existe”.

En este sentido, Barcones ofreció algunos “datos significativos”, además de los 350 monumentos en la Lista Roja del Patrimonio, y denunció que durante los últimos diez años el empleo cultural ha crecido un 31 por ciento en España, mientras en Castilla y León se ha reducido un 20 por ciento. “Pese a que en cada campaña prometen el uno por ciento cultural, jamás lo ponen en marcha. Pero ahí está el Gobierno de España con ese 1,5. Podría hacer un relato innumerable de incumplimientos de la derecha”, aseveró.

De igual manera, la delegada del Gobierno de refirió a las “nefastas consecuencias” de la crisis sanitaria y económica derivada de la irrupción del COVID-19 para el sector cultural. “Lamentablemente la Junta de Castilla y León no ha estado ahí. Ha ido dejando a todo el mundo por el camino. Había 163 millones de euros aprobados por las Cortes, que no han llegado al sector. Es falta de compromiso. Así que es tiempo de cambio y de esperanza para cambiar eses dinámicas”, concluyó.

David Arranz / ICAL . El ministro de Cultura, Miquel Iceta, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, mantienen un encuentro con colectivos de la cultura

