Salamanca recibe más de 98.000 dosis para la campaña de vacunación contra la gripe

La Junta de Castilla y León iniciará la campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe y el neumococo el próximo martes, 26 de octubre. En este ejercicio, la Consejería de Sanidad ha destinado a la provincia de Salamanca un total de 98.517 dosis. Estos datos han sido avanzados esta mañana por el delegado territorial, de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz; el gerente de Atención Primaria, Luis Javier González, y la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Marta Moreno, durante la presentación de la nueva campaña de vacunación contra la gripe.

El Gobierno autonómico ha adecuado la estrategia de vacunación para comenzar por las personas institucionalizadas en residencias de mayores, donde son atendidas unas 6.600 personas. De ellas, 5.920 ya fueron vacunadas contra el COVI-19, mientras que quedan 700 personas que, por diversas razones, aún no han recibido la vacuna. Completada la administración de la vacuna a estos usuarios, esta acción preventiva de salud pública proseguirá entre la población nacida a partir de 1951 inclusive. De esta manera, las personas de 70 años y mayores podrán acceder conjuntamente a la dosis antigripal y la tercera frente al COVID-19. Esta horquilla poblacional podrá acceder de manera simultánea a ambos sueros una vez hayan cumplido los seis meses desde la segunda dosis frente al SARS-Cov-2, tal y como se establece en la ficha técnica vacunal.

La campaña autonómica 2021, con carácter general, continuará una vez completada esta vacunación conjunta de los mayores de 69 años y se desarrollará de forma semejante a años anteriores. La recomendación es hacerlo de forma escalonada y siempre programada. Para ello, a la ya habitual cita previa, disponible presencialmente, por vía telefónica y a través de la app ‘Sacyl Conecta’, este año se suma la posibilidad de concertar la autocita para vacunarse: permitirá usar los huecos de agenda disponibles usando para ello también la ‘Sacyl Conecta’ y el portal sanitario de la Junta de Castilla y León.

El área de salud de la provincia de Salamanca organizará el acceso a la vacunación conjunta gripe/Covid-19 para los mayores de 70 años, acomodándola a la mejor operatividad posible. De esta manera, se informará a los interesados replicando los canales y vías de información que se han venido utilizando durante la pandemia (web de Salud Castilla y León, teléfonos 900 222 000 y 012, cartelería, red asistencial y farmacéutica, redes sociales, etc.). En la provincia de Salamanca hay 67.245 tarjetas sanitarias de personas mayores de 70 años, incluyendo mutuas.

Eloy Ruiz ha resaltado la importancia del compromiso personal de los ciudadanos más vulnerables ante la gripe. El delegado territorial ha recordado el carácter voluntario y gratuito de la vacuna, no solo para las personas mayores de 60 años, sino para todos aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo sanitario o social. “La vacunación te protege a ti, a los tuyos y nos protege a todos, y el compromiso y la solidaridad individual es un factor clave en esta campaña”, ha señalado.

118.000 salmantinos inmunizados

Las vacunaciones en general –y frente al virus gripal, más concretamente- son una de las medidas preventivas de salud pública más eficaces frente a enfermedades transmisibles, reduciendo su mortandad y morbilidad.

Durante la campaña antigripal de 2020 un total de 118.804 salmantinos accedieron a la vacuna frente a la gripe, lo que asciende a un total del 36,08% de la población. La provincia de Salamanca superó así la media de la Comunidad, que se sitúa en un 33,40% de castellanoleoneses vacunados.

Grupos de riesgo

Sanidad mantiene este año como lema de la campaña ‘Una vacuna más, una gripe menos’, con la intención de reforzar el mensaje y el convencimiento social de que la vacunación antigripal no sólo es una vía de protección individual sino que se confirma año tras año como elemento fundamental para el cuidado de la salud colectiva.

La vacunación frente a la gripe es voluntaria y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado por ser mayores de 60 años, por su pertenencia a grupos de riesgo sanitario o social y formar parte de otros grupos de interés para la Comunidad; y también a las gestantes, en cualquier momento del embarazo y a mujeres hasta seis meses tras el parto, si no se han vacunado durante el embarazo.

Los grupos de riesgo sanitario que tienen recomendada la vacuna antigripal son las personas de 60 años y más; adultos y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos de cualquier edad institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis meses y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y niños entre los seis meses y los dos años de edad, con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas.

La vacunación se estima necesaria también para residentes de cualquier edad en instituciones -geriátricos y de asistencia a enfermos crónicos, disminuidos psíquicos, etc.-; trabajadores de centros sanitarios; personas que puedan transmitir la gripe a pacientes de riesgo: trabajadores de centros asistenciales de mayores, trabajadores sociales de similar dedicación -atención a crónicos-; cuidadores y convivientes con personas de riesgo; estudiantes en prácticas en centros sanitarios; servicios esenciales para la Comunidad: bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, etc.); trabajadores de granjas y mataderos de aves y otros relacionados con el medio ambiente; y personal de centros educativos de Castilla y León en cualquier nivel de enseñanza.

La vacunación antigripal es primordial para los enfermos crónicos, por cuanto les protege de los posibles agravamientos y complicaciones que, en sus patologías de base, pueda causar la gripe, por lo que es fundamental que se inmunicen ante la enfermedad.

Tres niveles

El proceso de vacunación contra la gripe en Salamanca contará con tres niveles, con una estructura similar a la campaña de vacunación que se desarrolló contra el COVID-19, según ha explicado Luis Javier González.

El primer nivel corresponde con los once centros de salud del ámbito urbano y se contempla que las vacunaciones se lleven a cabo en horario de tarde. El nivel dos está enfocado a las zonas de la periferia y el alfoz como son Alba de Tormes, Santa Marta de Tormes, Ledesma, Calzada de Valduciel, Pedrosillo El Ralo y Matilla de los Caños. Las intenciones de los responsables sanitarios prevén vacunar de forma global en un centro o pabellón que habiliten los respectivos ayuntamientos para tal fin, con el objetivo de poder culminar con la vacunación en dos o tres días.

Finalmente, el tercer nivel abarca las zonas rurales de Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Vitigudino y Tamames, donde se seguirá la misma dinámica que en las vacunas contra el coronavirus, de tal manera que los pueblos que pertenezcan a estos municipios tendrán que desplazarse en una primera instancia a ellos. Para aquellos que no puedan hacerlo serán los propios sanitarios quienes se desplacen a sus domicilios. Eso sí, habrá que ponerse en contacto con los respectivos centros de salud para comunicar dicha situación.

En el caso de la población general tendrán que ceñirse a la autocita para la que se informará a través de carteles informativos a través de ‘ Conecta’ y del portal sanitario de la Junta de Castilla y León.

Efectos secundarios

Luis Javier González ha lanzado un mensaje de tranquilidad en relación al suministro simultáneo de la vacuna contra la gripe y la tercera dosis en los mayores de 70 años. Ha apuntado en este sentido que el Ministerio de Sanidad ya ha confirmado que no aumentan los efectos secundarios por ponerse las dos dosis a la vez”. Al mismo tiempo ha insistido en que “estamos preparados, tenemos experiencia y no hay que tener miedo”. Por ello ha animado a la población a vacunarse al mismo tiempo de la gripe y de la COVID.

