La tercera dosis se administrará junto con la vacuna de la gripe en los mayores de 70 años

La vacunación de la gripe se combinará con el suministro de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID en las personas mayores de 70 años, lo que se significará que se inyectarán a la vez con un pinchazo en cada brazo. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, así lo ha confirmado esta mañana en Salamanca, donde ha presidido en el nuevo hospital la reunión de la Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL). Precisamente, la consejera detallará mañana esta estrategia durante la presentación oficial de la nueva campaña contra la gripe.

Casado ha reconocido que en un primer momento "había dudas de que se pudiera hacer así, pero los estudios nos han indicado que se puede hacer perfectamente. Por lo tanto, haremos un abordaje global para que nuestros recursos puedan ser eficientes y, sobre todo, para no marear demasiado a la gente", evitando de esta forma que esta franja de la población tenga que desplazarse en diferentes días a los centros sanitarios.

Preguntada por la futura vacunación contra el COVID en niños de 5 a 12 años, ha recordado las recientes declaraciones efectuadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las que ha quedado patente que se está a la espera de la decisión definitiva que fije la Agencia Europea del Medicamento, organismo que también deberá aclarar si la estrategia consistirá en realizar vacunaciones masivas en los colegios.

Pequeño repunte

Casado no ha ocultado que se está produciendo "un pequeño repunte" del coronavirus en nuestra Comunidad "y eso nos preocupa", ya que "parece que el COVID siempre nos hace lo mismo: cuando parece que ya estamos tocando ya la normalidad, acercándonos a esa incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes, vuelve a producirse un pequeño repunte". Sin embargo, su verdadera preocupación en estos momentos no es la situación actual de Castilla y León ni la de España, sino la del Reino Unido, donde se están contabilizando "unas incidencias acumuladas de más de 700 casos por 100.000 habitantes... Su campaña de vacunación ha sido con otras vacunas y no han pasado del 70 por ciento de cobertura”.

En contraposición, Verónica Casado alabó la estrategia española de vacunación, habiendo logrado una cobertura “muy importante”, que según sus datos, supera el 90 por ciento en la Comunidad y el 93 por ciento en Salamanca. Pese a ello, ha lanzado un mensaje de prudencia a la ciudadanía, ya que "creemos que estamos protegidos, pero este pequeño repunte o nos está indicando que tengamos cuidado. Tenemos que mantener las medidas de autoprotección porque también hay otros virus que afloran en el cambio de estación. Y así también podemos llegar a controlarlos. Así que los datos me preocupan y me hacen pedir prudencia”, ha remarcado la titular de la Consejería de Sanidad.