Casado afirma que no se siente desautorizada y reitera su "compromiso" con la Atención Primaria

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, se ha mostrado prudente esta mañana, durante su visita a Salamanca, sobre las controvertidas declaraciones del senador del PP, Javier Maroto, quien tildó de "insostenible" la situación de la sanidad en Castilla y León. La consejera se ha limitado a señalar, al ser preguntada por los periodistas sobre estas afirmaciones del senador autonómico, que "yo tengo poco tiempo para dedicarme a otra cosa que no sea trabajar por la sanidad de Castilla y León".

Casado ha efectuado estos comentarios minutos antes de presidir en el nuevo hospital de Salamanca la primera reunión del patronato de la Fundación del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (FIBSAL). Casado ha respondido escuetamente, al ser preguntada si se siente desautorizada en su gestión, que "no, para nada". Además, se ha remitido a las palabras que pronunció este pasado lunes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la inauguración del nuevo centro de salud del municipio salmantino de Calzada de Valdunciel. Casado ha enfatizado que "tengo un compromiso total y absoluto con la sanidad, con más de 30 años de mi vida que me he dedicado a ser profesional de la sanidad". También ha dejado claro que su compromiso es firme con la Atención Primaria, tanto la urbana como la rural, dado que según ha confesado, "me preocupan enormemente".

La consejera ha argumentado que "esa preocupación" obedece a que "hay una situación de fragilización por el tema del número de profesionales, de las personas que se van a jubilar, de que las entradas no son las que deberían de ser en cuanto a nuevos profesionales, por eso hacemos el planteamiento de tener una nueva estrategia de reordenación y una estrategia de refuerzo de la Atención Primaria". Y ha concluido subrayando que "el objetivo es garantizar la calidad y que todo el mundo tenga médico de familia y enfermera".