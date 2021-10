La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el próximo martes 26 de octubre

Noticias relacionadas La tercera dosis se administrará junto con la vacuna de la gripe en los mayores de 70 años

La campaña de vacunación contra la gripe en Castilla y León arrancará el próximo martes 26 de octubre bajo el lema ‘Una vacuna más, una gripe menos”, según ha anunciado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa de presentación. Un año que será especial ya que se pondrá también al mismo tiempo la dosis contra el covid. "No hay ningún tipo de incompatibilidad de ponerla al mismo tiempo", ha asegurado.

Esta coincidencia con la tercera dosis de la vacuna contra el covid hace de esta vacunación “peculiar” por lo que la consejera ha requerido de un “gran esfuerzo” organizativo y logístico, por lo que ha pedido la colaboración de la ciudadanía.

Los primeros en vacunarse serán las personas mayores de 70 años de las residencias. Una vez completada ese grupo, la campaña se extenderá a la población de 70 años y más edad, quienes podrán recibir de forma simultánea la vacuna antigripal y la tercera dosis frente al covid-19. La vacunación de esta horquilla población se irá completando de forma paulatina a medida que se vayan cumpliendo seis meses desde la segunda frente al SARS-CoV-2.

La campaña autonómica 2021, con carácter general, continuará una vez completada esta vacunación conjunta de los mayores de 69 años y se desarrollará de forma semejante a años anteriores, aunque organizada en cada área de salud e incorporando la opción de la autocita.

"La coincidencia de ambas vacunas supone un gran esfuerzo organizativo y logístico (las vacunas frente a la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, de uso mayoritario en España, han de conservarse a -70º y se distribuyen en viales multidosis que precisan ser descongelados previamente a su administración), por lo que es más necesario que nunca la colaboración ciudadana para mantenerse correctamente informado sobre cómo, dónde y cuándo acceder a la prestación vacunal", ha afirmado Casado.

“La gripe es un importante problema de salud, por la mortalidad y por las complicaciones y costes económicos y sociales que origina”, ha comentad la consejera, que ha añadido que “la vacunación es una herramienta eficaz y segura para prevenir la gripe y sus complicaciones”.

Cerca de 800.000 vacunas

La Junta de Castilla y León podrá disponer para la campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe de hasta 768.000 vacunas. En 2020, casi 800.000 castellanos y leoneses se vacunaron contra la gripe.

En Castilla y León la vacunación antigripal se recomienda a partir de los 60 años y en los menores de esa edad pertenecientes a grupos prioritarios para recibir esta vacunación: personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones y trabajadores en servicios públicos esenciales.

De forma escalonada

No obstante, como ya se ha mencionado, cada área de salud establecerá sus mecanismos de programación vacunal, información y administración (centros de salud y consultorios locales, puntos de vacunación intermedios, centros de vacunación, domiciliaria cuando sea preciso, etc.), que podrán ser consultados a través de web de Salud Castilla y León; atención telefónica; cartelería; red asistencial de Sacyl y farmacéutica, redes sociales, etc.

A la ya habitual cita previa, disponible presencialmente y por vía telefónica llamando al centro de salud correspondiente y también a través de la app ‘Sacyl Conecta’ y en la página web de Salud Castilla y León, este año se suma la posibilidad de concertar la auto cita para vacunarse: la auto cita permitirá usar los huecos de agenda disponibles usando para ello también la ‘Sacyl Conecta’ y el portal sanitario de la Junta de Castilla y León.

