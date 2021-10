IU carga contra la suspensión de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca

La concejala de Izquierda Unida een el Ayuntamiento de Salamanca, Virginia Carrera, solicitó en el mes de mayo, que se organizase la Feria del Libro con las medidas oportunas tal y como se está haciendo en otra ciudades vecinas. Manteniendo la Plaza Mayor como espacio de celebración, pero la Feria no se realizó, el equipo de Gobierno apelaba a la seguridad.

Ahora, la formación lamenta que no se vaya a celebrar Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, la cual han venido reivindicando durante los últimos meses.

En las Comisiones de Cultura se ha preguntado sobre la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, ya que en su momento la concejala anunció que querían que se realizara. En diferentes reuniones se habló de que se retomaría este asunto en septiembre, y se decidiría de forma definitiva qué hacer en función de la situación sanitaria que existiera en dicho momento.

IU no cree que la causa de la suspensión sea la pandemia

En la actualidad, Izquierda Unida no cree que la causa de la no celebración sea la pandemia. El Ayuntamiento permite la celebración de eventos multitudinarios como la Nochevieja Universitaria y organiza conciertos en las Ferias y Fiestas, pero no se organiza la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con las correspondientes medidas de seguridad.

Es otra Feria que "suprime el equipo de Gobierno, y otra oportunidad perdida para que haya un tipo de turismo vinculado a la cultura y no solo a la hostelería y al ocio nocturno", admite la concejala Virginia Carrera.

