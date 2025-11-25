Detienen en Palencia a un hombre de 75 años por amenazar a su mujer y hallan en su casa un arsenal de armas

Un hombre de 75 años ha sido detenido en Palencia por amenazar de muerte y maltratar psicológicamente a su mujer y se le ha intervenido todo un arsenal de armas en su domicilio. A primera hora de la tarde del pasado sábado, agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda de la capital palentina, alertados por el propio hijo del matrimonio, ante la existencia de un posible episodio de violencia de género.

Una vez en el domicilio, fueron informados por la mujer de que su esposo le amenazaba de muerte y le maltrataba psicológicamente desde hacía años, corroborando esta versión por el hijo de ambos que se encontraba en la vivienda, a donde momentos antes había acudido para mediar entre ellos.

Ante estas manifestaciones, los agentes procedieron a detener al hombre de 75 años de edad, no sin antes intervenir y retirar de la vivienda todo un arsenal de armas y munición que poseía el ahora detenido en la misma, dada su condición de cazador, teniendo el detenido autorización para la tenencia de esas armas.

Inmediatamente, el hijo de ambos, de 46 años, se trasladó a la Comisaría, donde fue oído en declaración como testigo, corroborando lo manifestado verbalmente a los agentes, informando además que su padre ingiere habitualmente grandes cantidades de alcohol y que son constantes las amenazas de muerte a su madre y los malos tratos psicológicos, agravándose la situación en los últimos meses.

La mujer, de 69 años y que tuvo que ser asistida en el Centro de Salud de La Puebla por una crisis de ansiedad, fue acompañada a última hora de la tarde, por otros dos hijos, hasta la Comisaría, para formular la correspondiente denuncia por violencia de género. Allí solicitó una orden de alejamiento ante el temor de que su marido pudiera cumplir sus amenazas de muerte.

El hombre detenido es cazador, y se le han intervenido la escopeta de caza y gran cantidad de munición, pero también se le han intervenido preventivamente un fusil con mira telescópica, dos armas cortas, un revólver y una pistola automática, así como un machete de grandes dimensiones y otros cuchillos y navajas.

En la mañana de este lunes, tras ser oído en declaración con abogado, fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer, quien ha decretado su puesta en libertad con cargos, acordando una orden de alejamiento de su mujer.