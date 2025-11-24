Apuñalan a un hombre de 50 años durante una agresión en el barrio España de Valladolid

Un hombre de 50 años resultó herido este lunes por la tarde tras recibir una puñalada en el transcurso de una agresión en la calle Los Pedroches, en el Barrio España de Valladolid, según informó el 1-1-2 Castilla y León.

Los primeros avisos al servicio de emergencias llegaron poco antes de las 17:30 horas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Municipal y sanitarios de Emergencias Sacyl. El equipo acudió con una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), que atendió al hombre en el lugar y lo trasladó posteriormente al Hospital Clínico de Valladolid.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre el autor de la agresión o el estado exacto de la víctima. Las autoridades continúan con la investigación del suceso.