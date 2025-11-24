Un motorista de 54 años resulta herido tras sufrir una caída en Zaratán

Un motorista de 54 años resultó herido en la tarde de este lunes tras sufrir una caída en el kilómetro 196 de la N-601, un accidente que movilizó a varios servicios de emergencia de la provincia de Valladolid.

A las 19:00 horas de este lunes se recibió un aviso alertando de un accidente vial ocurrido en el kilómetro 196 de la carretera N-601, en el punto de Zaratán, donde un motorista había sufrido una caída.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, personal médico del Punto de Atención Continuada de Zaratán y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

Tras ser atendido en el lugar por los equipos sanitarios, el herido, un varón de 54 años, fue trasladado finalmente por la UME al Hospital Clínico de Valladolid para continuar con la atención médica necesaria.