Las ascuas de una chimenea de leña dejan dos intoxicados: desorientados y mareados en un pueblo de Segovia

Dos personas, un hombre de 63 años y una mujer de 62, han tenido que ser hospitalizadas tras resultar intoxicadas en una vivienda ubicada en Marugán (Segovia), en la madrugada de este martes, 25 de noviembre, como ha informado el Servicio de Emergencias.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia para dos personas “desorientadas y mareadas” en una vivienda de la localidad segoviana. Explicaban que habían sufrido una intoxicación por monóxido de carbono procedente de las ascuas de una chimenea de leña.

El 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil (COS) de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención primaria del centro de salud de Segovia. Quedan informados de la situación, además, los Bomberos de Segovia.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a un varón de 63 años y una mujer de 62 años, a quienes se traslada más tarde en la ambulancia de Emergencias Sanitarias al hospital de Segovia.