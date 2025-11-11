Investigado un hombre de 49 años por contactar con fines sexuales con una menor de 13 en Guardo

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 49 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de contacto mediante tecnología con una menor de 13 años con fines sexuales.

La víctima recibió varios mensajes a través de una conocida red social, con el objetivo de concertar una cita con fines sexuales en la localidad palentina de Guardo. Seguidamente, la víctima se lo comentó a sus padres, que decidieron quedar con esa persona para poder identificarla y avisar inmediatamente a la Guardia Civil.

Una vez localizada esta persona, una patrulla de la Guardia Civil le identificó, pudiendo comprobar que tenía antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás, procediendo a su investigación como autor del referido delito.