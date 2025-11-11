Un agente de la Guardia Civil

Investigado un hombre de 49 años por contactar con fines sexuales con una menor de 13 en Guardo

El investigado tiene antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás.

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 49 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de contacto mediante tecnología con una menor de 13 años con fines sexuales.

La víctima recibió varios mensajes a través de una conocida red social, con el objetivo de concertar una cita con fines sexuales en la localidad palentina de Guardo. Seguidamente, la víctima se lo comentó a sus padres, que decidieron quedar con esa persona para poder identificarla y avisar inmediatamente a la Guardia Civil.

Una vez localizada esta persona, una patrulla de la Guardia Civil le identificó, pudiendo comprobar que tenía antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás, procediendo a su investigación como autor del referido delito.