Muere un hombre de 51 años tras ser apuñalado por su hermano en Ponferrada

Un hombre de 51 años de edad ha fallecido tras ser apuñalado por su hermano en Ponferrada. La víctima ha perdido la vida en las últimas horas en el Hospital de León a consecuencia de las heridas provocadas tras una reyerta con su hermano que tuvo lugar el pasado domingo, según ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León la Subdelegación del Gobierno en León.

La pelea se produjo en la tarde del pasado domingo en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía tras recibir un aviso del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León que alertaba del suceso.

El herido fue trasladado hasta el Hospital de León donde finalmente falleció en las últimas horas a causa de las heridas causadas por las puñaladas. El agresor ha sido detenido por la Policía Nacional.