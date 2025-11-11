El vuelco de un todoterreno en la A-62 provoca el corte de la carretera a la altura de Buniel (Burgos)

La A-62 a la altura del punto kilométrico 25 en la provincia de Burgos DGT

Un hombre ha resultado herido este martes por la mañana tras salirse de la vía y volcar con su vehículo todoterreno en el punto kilométrico 14 de la autovía A-62, en el término municipal de Buniel (Burgos), en sentido Palencia.

El aviso del accidente se recibió a las 09:00 horas, momento en el que se alertó a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que movilizaron una ambulancia y un helicóptero medicalizado.

El conductor, un varón que quedó atrapado en el interior del vehículo, fue atendido en el lugar por los equipos de rescate y sanitarios.

Debido al siniestro, la carretera A-62 permaneció cortada totalmente durante la intervención, lo que provocó importantes dificultades de circulación en la zona y el corte total de la carretera. Ante lo cual se recomienda tomar el desvío por la N-620a.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para restablecer la normalidad en la vía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.